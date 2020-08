Openbaar Ministerie door het stof in moordzaak Hoogerbrugge

"Ik denk dat iedereen had gehoopt en verwacht dat de zaak vandaag inhoudelijk behandeld zou worden. Het is in de eerste plaats voor de nabestaanden belangrijk dat dit proces tot een einde komt. En natuurlijk ook voor de verdachte. Ik betreur deze gang van zaken zeer."

Officier van justitie Debby Homans trok vanochtend het boetekleed aan en gaf in de rechtbank in Assen uitgebreid uitleg over waarom het Openbaar Ministerie in de zaak die draait om de moord op Hoogevener Marcel Hoogerbrugge met nieuwe informatie kwam.

Advocaat Ronald Knegt van verdachte Hala E. (48) kreeg afgelopen weekend nieuwe processtukken die het OM op het laatste moment had toegevoegd aan het dossier. Hij had naar eigen zeggen geen tijd meer om de nieuwe informatie, zo'n 150 pagina's, met zijn cliënte te bespreken en de zitting van vandaag goed voor te bereiden. Daarom is de inhoudelijke behandeling, die voor vandaag gepland stond, uitgesteld.

Nog meer nieuwe informatie

Ook gisteravond en zelfs vanochtend vlak voor de zitting kreeg Knegt nog nieuwe stukken. Hij herhaalde in de rechtszaal zijn gevoel dat het OM op het laatst stukken 'over de schutting gooit' en daarmee de zaak wil traineren.

"Vanaf eind april heeft de officier twee keer gezegd dat het onderzoek klaar was en de behandeling van de zaak kon beginnen. Het lijkt erop dat het OM er alles aan doet om mijn cliënt langer vast te houden." Volgens de geïrriteerde advocaat ligt er na bijna drie jaar onderzoek amper bewijs tegen haar.

E. wordt ervan verdacht Hoogerbrugge in december 2017 te hebben vergiftigd en daarna doodgeslagen. De 49-jarige ex-militair werd op 20 december gevonden door zijn ouders.

Onderzoek mailboxen Hoogerbrugge en E.

Zoals bij vrijwel elke zitting was zijn familie weer naar de rechtbank in Assen gekomen. Ze waren van tevoren door het OM op de hoogte gebracht dat ze zaak vandaag niet behandeld zou worden. Verdachte Hala E. was er deze keer niet.

Officier van justitie Homans benadrukte dat het OM de zaak beslist niet traineert en dat er 'een dik dossier vol met bewijs' ligt tegen E. Ze legde uit dat onderzoek naar de mailboxen van zowel Hoogerbrugge als de van oorsprong Soedanese Hala E. de grootste vertraging heeft opgeleverd. Daarvoor moest toestemming komen van Microsoft en de autoriteiten in Ierland.

Die kwam er begin dit jaar en daarna duurde het volgens Homans tot half juni voor het OM de usb-stick uit Ierland kreeg met de inhoud van Hoogerbrugges mailbox. Het wachtwoord kwam pas half juli. De informatie uit E.'s mailbox kwam pas afgelopen vrijdag binnen. De Nederlandse recherche heeft het e-mailverkeer van beiden onderzocht en daaruit bleek onder meer dat de twee in de weken voor de moord in december 2017 vier keer hebben gemaild.

Contact met vrouw uit Nepal

Uit beide mailboxen kwam verder weinig relevante informatie naar voren, stelt Homans. Volgens haar blijkt uit het onderzoek opnieuw dat de oud-militair een teruggetrokken leven leidde en weinig sociale contacten had. "Verdachte was één van de weinigen die bij hem over de vloer kwam."

Knegt betwijfelt dat. Uit het mailverkeer blijkt ook dat Hoogerbrugge contact had met een vrouw uit Nepal, van wie ook brieven in zijn huis zijn gevonden. "Ze schrijft dat ze hem zo mist en hem opnieuw wil ontmoeten. De nieuwe informatie wil ik met mijn cliënte bespreken en misschien wil ik die vrouw uit Nepal wel als getuige horen", aldus Knegt.

De rechtbank geeft hem twee weken te tijd om nieuwe onderzoekswensen in te dienen. Als ze akkoord gaat, krijgt het OM een maand om de onderzoeken uit te voeren. "Maar ik kan u nu al zeggen dat, als wij onderzoek moeten doen in Nepal, dat niet binnen een maand lukt", aldus Homan.

De rechtbank wil de zaak in de tweede helft van oktober inhoudelijk behandelen. Of de lukt, is de vraag. Hala E. blijft voorlopig vastzitten.

