Coronadrukte blijft uit bij schuldhulp Assen

Kredietbankdirecteur Jan Tingen zei begin juni dat het leek alsof hij zich in het oog van een storm bevond. Op dat moment waren er nauwelijks nieuwe aanmeldingen bij de Gemeentelijke Kredietbank Assen (GKB) omdat mensen met een betalingsachterstand toen niet uit huis mochten worden gezet of van het water en licht werden afgesloten. Hij verwachtte dat er later een stortvloed aan aanmeldingen zou komen. Maar die is tot op heden nog niet gekomen.

"Mijn voorspelling is niet uitgekomen. We hebben bijna niets te doen. Normaal komen er 20 tot 25 nieuwe aanmeldingen per week en nu zijn dat er 4 tot 5", zegt Tingen. GKB Assen heeft een werkgebied van 400.000 inwoners en is actief in Drenthe en delen van Groningen en Overijssel.

Te warm voor deurwaarders

Een mogelijke verklaring voor het feit dat er zo weinig aanmeldingen zijn, is dat het zo warm is. "We zien dat hoe warmer het is, des te rustiger we het hebben. Mensen kakken dan wat in. En niet alleen mensen met schulden. Ook de deurwaarders en hulpverleners zijn dan wat minder fanatiek", aldus Tingen.

Wanneer die hausse aan aanmeldingen voor schuldsanering dan wel komt? "Er zijn twee stromingen. De ene stroming is van mening dat mensen ongeveer vier tot vijf jaar na een financiële tegenslag in financiële problemen komen. De andere stroming denkt dat het door de coronacrisis nu veel sneller zal gaan en dat mensen al in september of oktober problemen krijgen", zegt de directeur.

Drukte komt nog

"Ik ben een aanhanger van de stroming dat we het na de vakantie heel druk krijgen, omdat mensen hun aanvraag nu uitstellen. We gaan een inhaalslag maken, zeg maar. Dan gaan ook de zzp'ers zich melden", zo is zijn verwachting.

Hij roept mensen op om vooral niet te lang te wachten met het aanmelden voor schuldsanering, want een paar schulden zijn veel makkelijker op te lossen dan jarenlange schulden. "Het hangt er ook vanaf in hoeverre wij als dienstverleners in staat zijn om de aandacht van de getroffen inwoners te trekken en hen te bewegen sneller hulp te vragen. Als we daar niet goed genoeg in slagen, zal het effect van corona nog jaren merkbaar zijn", besluit Tingen.