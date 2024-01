Wel eten, niet betalen: politie stuit op eetpiraten in Hoogeveen: 'Je ziet hem omkijken'

De politie weet wie de eetpiraten zijn die vorige week zonder te betalen aten in Ribhouse Texas-restaurants in Voorst en Boekelo (Overijssel). Het gaat volgens een politiewoordvoerder om een stel uit Ierland met vier minderjarige kinderen. De politie trof hen aan in Hoogeveen.

Het restaurant in Voorst bleef vorige week donderdagavond zitten met een rekening van 233 euro, nadat het bewuste gezin volgens De Stentor op een gewiekste manier toesloeg zodat ze konden vertrekken zonder te betalen. Een dag later was het opnieuw raak, ditmaal bij het restaurant van dezelfde sparerib-keten in Boekelo.

'Zogenaamd nog wat bestellen'

In zowel Voorst als Boekelo werd er op dezelfde manier toegeslagen. "De kinderen worden eerst met moeders naar buiten gestuurd. Dan gaat hij zogenaamd nog wat bestellen, het dessert. Op het moment dat jij het dessert aan wilt slaan in de kassa vertrekt hij erachteraan. Je ziet hem omkijken op de camerabeelden", vertelde restauranthouder Han Meiberg in Voorst tegen de krant.

Mede vanwege de brutale wijze waarop het betalen van de rekening werd omzeild, deelde de restauranthouder zaterdag camerabeelden van de werkwijze van de man op sociale media. Hoewel dat volgens de politie niet is toegestaan, leverde het wel bruikbare tips op. Zo wordt het gezin door een vaste gast van het restaurant herkend op de parkeerplaats van een supermarkt in Goor.

Zaak in behandeling

De politie bevestigt dat. "Collega's kregen afgelopen weekend een melding dat het gezin dat werd gezocht op de parkeerplaats van de supermarkt in Goor zou staan. Het gezin werd niet aangetroffen in Goor, maar werd later bij Hoogeveen staande gehouden."

Omdat er op het moment dat de politie het gezin aantrof in Hoogeveen was er echter nog geen officiële aangifte gedaan door de restauranthouders. "Daardoor kon er dus ook geen aanhouding worden verricht", aldus de politiewoordvoerder. "Wel hadden wel vanaf dat moment hun gegevens. Inmiddels is er aangifte gedaan en hebben we de zaak in behandeling."