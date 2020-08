Succesvolle weken 'Keet in Zomer' Tynaarlo

Graffitiworkshops, kickboksclinics en leren hoe je een instrument moet bespelen. De afgelopen zes weken kon dat allemaal bij de Cultuurkeet in Tynaarlo tijdens het programma 'Keet in de Zomer'. Vandaag is het de laatste dag van het zomerprogramma. Cultuurcoaches en initiatiefnemers Frits Colenbrander en Gea Jonker kijken terug op de geslaagde zes weken.

"Het was bijzonder", vertelt Gea Jonker. "We hebben een heel mooie tijd meegemaakt. We hebben heel veel jongeren bij de keet kunnen ontvangen en ontmoeten, maar ze hebben zelf ook dingen gedaan." De jongeren gaven onder meer voorstellingen, dansten en maakten muziek.

Volgens Frits Colenbrander zijn er veel positieve reacties binnengekomen. Niet alleen van jongeren, maar ook van ouderen. "Er kwam een oudere vrouw aanfietsen en die zei: 'Wat een schiere plek, mag ik ook even binnenkijken?' Dat is toch hartstikke leuk", zegt Colenbrander met een grote glimlach op zijn gezicht. Dat de met graffiti bespoten keet het zo lang vol heeft gehouden, vindt hij opvallend. "Ik had verwacht dat mensen er graffiti overheen zouden spuiten of dat hij in de fik gezet zou worden. Maar dat is niet gebeurd. Schijnbaar is het heel mooi."

Hangjongeren moeten kunnen hangen." Robin Geertsema - jongerenwerker

Veilige plek

Ook jongerenwerker Robin Geertsema is te spreken over de keet. De afgelopen zes weken is Geertsema elke dag bij de keet geweest. "Als jongerenwerker wil je jongeren een podium geven en kansen bieden. Je wilt een gesprekspartner voor hen zijn. Ik denk dat alles is gelukt. Het geeft mij een heel voldaan gevoel, als ik zie hoe trots jongeren zijn dat ze bijvoorbeeld een optreden of iets hebben georganiseerd."

De jongeren kwamen volgens hem ook vooral langs om te hangen en hoefden niet per se mee te doen met de georganiseerde activiteiten. "De 15- en 16-jarigen komen hier langs voor een gesprekje. In groepsgesprekken zie je dat de jongeren zich hier veilig voelen. Er was een meisje dat in de groep zei dat ze mij een keer alleen wilde spreken. Dat ze dat in de groep zei, geeft al aan dat ze zich veilig voelde."

"Hangjongeren moeten kunnen hangen", meent Geertsema. "Jongeren hebben een drang om elkaar te ontmoeten op een plek waar je jezelf kunt zijn. Dat is goed, dan leren ze rangordes en om voor zichzelf op te komen. Hangen klinkt meteen negatief, maar dat is het niet." De jongerenwerker vindt dat de keet zich onderscheidt van andere plekken omdat het laagdrempelig is. Volgens hem moet je jongeren het gevoel geven dat het hun ding is. "Als zij het gevoel hebben dat dat daadwerkelijk zo is, willen ze dat ook met anderen delen."

Smaakt naar meer

De Cultuurkeet gaat ook na de zomer door, maar dan ligt de nadruk minder op workshops. In die periode wordt meer gekeken naar het ondersteunen van nieuwe of bestaande initiatieven, zoals het helpen van muziekverenigingen. "Er ligt op dit moment een plan klaar voor dit jaar in samenspraak met jongerenwerkers, sociaalwerkers en de wijkagenten. We willen in de wijk nog verder gaan. Het smaakt naar meer", aldus Jonker. "Dat kan natuurlijk ook met buurtbewoners." De keet is nu in de dorpskernen Zuidlaren, Vries en Eelde-Paterswolde geweest, maar het plan is om ook naar de kleinere dorpen te gaan.

Ook Robin Geertsema hoopt dat de Cultuurkeet nog lang niet uit het straatbeeld van Tynaarlo verdwijnt. "Ik zie wat het doet met de jongeren, ik zie hoe toegankelijk het is. Dat is wat je als jongerenwerker wil. Je wil elkaar ontmoeten en van daaruit helpen en initiatieven opstarten."

Financieel plaatje

De keet is onderdeel van de gemeente, dus het is aan Tynaarlo of de keet de komende jaren nog gebruikt mag worden. Hoewel de kosten voor het verplaatsen van de keet en de standplaats gering zijn, moeten de cultuurcoaches en workshopgevers wel betaald worden. Toch wil Colenbrander niet bij de gemeente de hand op blijven houden. "We willen meer aan fondsenwerving doen. Op andere plekken is er geld zat. Een potentiële financier dwingt je misschien ook om ideeën te hebben die buiten je comfortzone vallen."

Of de gemeente inderdaad net zo enthousiast is als de cultuurcoaches en jongerenwerker, moet nog blijken. De komende weken houden Colenbrander en Jonker zich bezig met het opmaken van de balans en zal blijken of de Cultuurkeet inderdaad zo succesvol was.

Lees ook: