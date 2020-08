De zon draait overuren, gunstig voor zonnepanelen! Of toch niet?

Dak-acrobaten

Als een stel acrobaten manoeuvreren Van Trigt en zijn collega's zich een weg over het dak. Ze zijn extra vroeg begonnen om de hitte een beetje voor te zijn. "We hebben zonnebrand dus we smeren ons geregeld in, we drinken goed water en verder is het gewoon rustig aan doen", legt hij uit. Ook wordt er geregeld gerust in de schaduw.

Maar hitte of niet, de zonnepanelen moeten gelegd worden. Volgens Henk Reder, eigenaar van Zonnepanelen Noord, is dit een behoorlijk drukke periode, al ligt de piek eerder in het jaar: "We zien elk jaar dat het juist in februari heel erg druk is qua aanvragen, omdat mensen denken: we willen het dit jaar voor de zomer geregeld hebben."

(Tekst gaat verder onder video)

Rendement

Door de afgelopen tropische dagen waarin de zon overuren maakte, zou je denken dat eigenaren van zonnepanelen staan te juichen, maar dat is niet het geval. "Veel mensen denken: het wordt 35 graden, ik haal een recordopbrengst vandaag. Helaas werkt het niet zo", legt Reder uit.

"Hoe warmer de panelen worden, hoe minder productie je hebt. Dus zo'n dag als vandaag is eigenlijk niet heel positief voor de zonnepanelen", vertelt hij verder. Volgens Reder is op zo'n hete dag al gauw sprake van zo'n 20 procent minder rendement. "Ja, dat is tegenstrijdig, maar het is zoals het is."

Topmaand

Volgens Reder heeft dat te maken met de cellen in het paneel, die bij te hete omstandigheden minder werken. "En daar is weinig aan te doen. Er zijn natuurlijk wel systemen waarbij het paneel gekoeld wordt en zo, maar dat is vaak niet echt haalbaar", aldus Reder.

"Natuurlijk blijf je met deze hitte ook een prima rendement houden, maar een echt goede maand is mei. Dan is het nog niet zo warm - zeg maar een graad of 20 - volle bak zon en een briesje", legt hij verder uit.

In Anderen leggen de dak-acrobaten ondertussen de laatste zonnepanelen. Nog een slok water, de laatste kabels aansluiten en dan wat eerder naar huis. Want na een lange ochtend hard werken in de zon, mogen ook zij in de middag best wat minder rendement hebben.