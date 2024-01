Verdachten drugslabs Bovensmilde, Nieuw-Beerta en Hellum blijven langer vastzitten

Drie mannen die volgens het Openbaar Ministerie een grote rol hebben gespeeld in het opzetten van drugslabs in Drenthe en Groningen in 2022 en 2023 blijven nog drie maanden vastzitten. Dat heeft de rechtbank vandaag besloten tijdens de eerste inleidende zitting. Wanneer de zaak inhoudelijk wordt behandeld, is nog niet bekend.

De mannen hebben volgens het OM leiding gegeven aan een criminele organisatie die zich bezighield met drugs en vuurwerk. Het startsein voor het oprollen van deze bende was een ontdekking eind 2022 van een cocaïnewasserij aan de Hoofdweg in Nieuw-Beerta. Tijdens een grootschalig politieonderzoek, waarbij telefoons werden afgeluisterd en geobserveerd, kwamen een 26-jarige man uit 't Zand, zijn 66-jarige vader, een 52-jarige Groninger en een 31-jarige man uit Surhuisterveen in beeld. De 66-jarige verdachte is wel vrijgelaten.

Op 10 oktober werden op meerdere plekken in Drenthe, Groningen en Friesland invallen gedaan. De agenten vonden op een aantal locaties chemicaliën waarmee drugs kan worden gemaakt. Daarnaast vond de politie ruim 1.650 kilo vuurwerk. Afgelopen mei werd een drugslab in Hellum ontdekt met 26 kilo geproduceerde amfetamine (MDMA). Ook werd een partij hennep onderschept die vanuit het buitenland werd geïmporteerd naar Groningen.

In oktober deden agenten een inval in een boerderij aan de Hoofdweg in Bovensmilde. Daar troffen zij een drugslab in aanbouw aan, inclusief ruimtes waar koks konden werken en slapen. Het OM houdt de drie verdachten en de zestiger die vrij is verantwoordelijk voor het opzetten van al deze drugslabs. Ten onrechte, menen hun advocaten: als ze er al wat mee te maken zouden hebben gehad, waren dit randzaken. Het is in ieder geval te weinig om dit drietal langer vast te kunnen houden, aldus de advocaten.

De 26-jarige verdachte zei tegen de rechter dat hij een keer was benaderd of hij mensen wist met een schuur en geldproblemen. "Ik heb daarna niets meer gehoord", zei de man over zijn rol. Uit de tapgesprekken kwam volgens het OM naar voren dat in de woning in 't Zand 120.000 euro aan contant geld zou liggen. Dat geld is niet gevonden, maar wel bijna 18.000 euro in een rugtas in een woning in Groningen.

