Inbrekers veroorzaken duizenden euro's schade bij Bosbad Vledder

Het Bosbad in Vledder is net opgeknapt (Rechten: Bosbad Vledder)

Het Bosbad in Vledder heeft afgelopen nacht inbrekers op bezoek gekregen. Volgens de politie is de schade groter dan de buit. In de kas zat nagenoeg geen geld, maar de schade loopt volgens de betrokkenen in de duizenden euro's. Ook is een computer meegenomen.

"We betreuren het heel erg", zegt Henk Westenbrink van het bestuur van het zwembad. "Afgelopen winter hebben we alles opgeknapt en net een nieuw paviljoen neergezet. Daarna konden we niet open vanwege het coronavirus en net in de eerste week dat het bad goed draait gebeurt dit."

'Gelegenheidsdieven'

Een van de vrijwilligers die afgelopen winter heeft geholpen bij de verbouwing trof de schade vanmorgen aan toen hij de planten kwam verzorgen. "Ja, dat is erg zuur en die is erg geschrokken. Maar dat zijn we eigenlijk allemaal. Het zijn volgens de politie echt gelegenheidsdieven geweest", gaat Westenbrink verder. "De kozijnen zijn gebroken en ook is bij de grote zware deuren met grof geweld geprobeerd toegang te krijgen."

Wanneer de dieven precies hebben toegeslagen is onduidelijk. De politie heeft het Bosbad vanmorgen bezocht om de schade op te nemen. Volgens Westenbrink heeft het onderzoek niet lang geduurd. "De politie heeft snel en adequaat gehandeld en daar zijn we erg blij mee, daardoor konden we snel weer open. De rest gaan we nu met de verzekering regelen."

Geen getuigen

Volgens de politie is op dit moment is geen dader in beeld. Westenbrink zegt dat er ook geen geluiden zijn uit de buurt van getuigen. "Het zwembad heet niet voor niets het Bosbad. Het ligt bij een camping, maar verder echt in het bos verscholen en via de achterkant hebben ze zo geprobeerd om meerdere gebouwen binnen te komen."