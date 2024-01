Ruinerwold krijgt nieuwe boenende boerin, na spoorloze verdwijning van de vorige

Van 'De boerin die boent' (of De boenende boerin) van de in 2008 overleden kunstenaar zijn drie gietsels gemaakt. Naast het gestolen werk hebben de erven van de kunstenaar er een in bezit en ook de collectie Harms in Rolde heeft een boenende boerin van Kiewiet. Dat laatste werk verhuist naar Ruinerwold, de gemeenteraad stemde unaniem in met de aankoop.