Zonnepanelen voor Zomerbad Peize opgeleverd

"Een gemiddeld gezin gebruikt 3.000 kilowatt", legt Richard Ton, voorzitter van energiecoöperatie Noordseveld uit. "Dat betekent dat 20 tot 25 extra huishoudens van de zonnepanelen gebruikmaken." Tijdens de winter is het bad gesloten. Stroom dat niet gebruikt wordt, wordt dan verkocht.

Bad bestaat 50 jaar

Ook duurzaamheidswethouder Kirsten Ipema en gedeputeerde Tjisse Stelpstra waren aanwezig bij de opening. Ipema stipt aan dat het buitenbad - dat dit jaar 50 jaar bestaat - altijd veel in ontwikkeling is geweest. "Er gebeurt altijd wel iets: de ontwikkeling van het afdekzeil om het zwembad, of de eerder aangeschafte warmtepompen. Ook deze stap is een belangrijke stap om het bad toekomstbestendig te houden."

Zwembadvoorzitter Wim Stroetinga is blij met het toekomstbestendige zwembad. "Ik ben er trots op dat we dit bereikt hebben. Juist in een dorp als Peize, dat een hechte samenleving heeft, speelt dit heel erg. Het zwembad is heilig." Penningmeester Visser vult aan: "We hebben geprobeerd het zwembad de komende tien tot vijftien jaar toekomst bestendig te maken." De heren kijken elkaar aan: "Volgens ons is dat gelukt."