Sloop sporthal Borger is begonnen: 'Een dag met een lach en een traan'

Een sporthal waar veel herinneringen liggen, wordt gesloopt. Vanmorgen was het tijd om afscheid te nemen van De Koel in Borger en dat ging met een lach en een traan.

Op de plek komt een nieuwe sporthal. Kinderen van de scholen in de Multifunctionele Accommodatie (MFA) in Borger onthulden twee doeken met daarop kleurrijke tekeningen van de toekomstige sportlocatie.

De leerlingen zijn enthousiast, ze kunnen niet wachten tot de nieuwe hal er staat. "Ik ben blij dat er überhaupt nog een sporthal voor terugkomt", zegt Mason, leerling van de Montessorischool.

Warme herinneringen

Er is veel blijdschap dat De Koel plaatsmaakt voor een nieuwe sporthal, maar toch wordt de 'oude' straks gemist. "Ik ben in 1965 geboren, dus ik was een kleuter toen de hal geopend werd. Het is een heel bijzonder gebouw hier in Borger en het heeft een soort maatschappelijke functie", vertelt oud-voorzitter van volleybalvereniging VEB'98, Bé Kuipers.

Voor de sporters is de nieuwbouw een verbetering. "De zaal wordt nu heel groot en kan in drie vakken opgedeeld worden. Er komt een kantine, waarbij je door de ramen direct de zaal in kan kijken. Dat hadden we nog niet", zegt Kuipers.

Het grootste gemis voor de volleyballers is de houten vloer. "Die hadden we graag behouden, maar de vloer wordt hergebruikt op de wanden in de gang en in de kantine. Dat geeft toch de herinnering van de oude Koel terug.

Lopend naar de hal

Voor de kinderen van de nabijgelegen scholen is het fijn dat er een nieuwe hal terugkeert op de oude plek. "Lekker dichtbij, zo hoeven we niet ver te wandelen naar gym", zegt Mason lachend.

De kinderen kunnen meegenieten van het bouwproces, want de scholen kijken uit op De Koel. Voor afleiding zijn de leraren niet bang. En aan enthousiasme geen gebrek. Zo kan Mason niet wachten tot hij tijdens de gymles over het veld tikkertje kan spelen. "Ik verheug me het meest op de gymzaal, want die wordt veel groter dan eerst", zegt hij lachend.

De Koel heeft een warm afscheid gekregen van de volleybalvereniging, die gaf in december in De Koel een reünie. Volgens Kuipers voor herhaling vatbaar: "Dan niet als afscheidsfeest natuurlijk, maar als openingsfeest, of misschien wel een jaarlijks terugkerend iets. Dat kan straks goed, omdat de vloer geschikt is voor dit soort evenementen."