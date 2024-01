Arnold ontdekt thuis in Eelde ringslangen in zijn meterkast en laat dat lekker zo

Aan kennis geen gebrek

Toen ze met de buren in contact kwamen en de liefde voor flora en fauna al snel tot een gezamenlijke interesse behoorde, was er een zaadje geplant. Niet alleen figuurlijk, maar ook letterlijk. "We zijn ermee gestart om een natuurgebiedje te creëren in de omgeving, want dat vinden we ook voor de volgende generatie van belang", zegt Pilon. Ook zijn zoon is bioloog, terwijl de partner van zijn dochter afkomstig is uit een gezin met biologen. Kortom, aan kennis geen gebrek.

En niet alleen dat, want het enthousiasme van de familie Pilon en hun buren werkte aanstekelijk. Ook andere omwonenden kregen de smaak te pakken om de biodiversiteit in ere te houden. "Er zijn pluktuinen gekomen, kleinschalige initiatieven opgezet, houtwallen aangebracht, bomen geplant en inheemse plantensoorten bij gekomen. Als ik kijk wat er allemaal is gebeurd sinds we hier zijn komen wonen, het is echt geweldig."

Geluk bij een ongeluk

Terwijl hemelsbreed 300 meter verderop vliegtuigen opstijgen en landen, is Zuideinde een flora-en-fauna-eldorado geworden. Inmiddels zetten zo'n tien tot twaalf omwonenden die samen over 15 hectare grond bezitten, zich samen in voor de biodiversiteit in Eelde-Zuid.

"De andere mensen die meehelpen zijn er in de loop der jaren bij gekomen en kiezen bewust voor de rust en ruimte. Sommige families in Zuideinde wonen er al generaties lang. Vaak zijn het van oorsprong Drentse boeren met kleine bedrijven, die het niet breed hadden. De ontwikkelingen in de laatste decennia zijn ten koste van hun bedrijf gegaan, maar hier kunnen ze hun hobby kleinschalig voortzetten. Een geluk bij een ongeluk."

Zelf is Pilon ook van boerenafkomst. Hij laat geen dag voorbijgaan om te genieten van de natuur en zijn buurtgenoten denken er net zo over. De consternatie was dan ook groot toen een nieuwe omwonende in coronatijd besloot om een houtwal neer te gooien om twee stukken land bij elkaar te betrekken, weet Pilon nog. "Poeh, dat zorgde wel even voor ophef. In een lokale krant werd er aandacht aan besteed en vervolgens kwamen er zeshonderd reacties van mensen die wel wilden helpen met de heropbouw. Zes-hon-derd", glundert Pilon. "Echt hartverwarmend."