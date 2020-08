Indringer zet kooi open: zestien vogels kinderboerderij verdwenen

Het is al de derde keer in zo'n twee maanden tijd dat de kinderboerderij slachtoffer is van een nachtelijke indringer (Rechten: De Lariks)

Kinderboerderij de Lariks in Assen zit in zak en As. Afgelopen nacht heeft een indringer op het terrein het hek naar de weide en de deur van de volière opengezet.

Hierdoor konden geiten, de ezel en de pony over het erf lopen en zijn zestien vogels weggevlogen. "Echt heel jammer", treurt beheerder Marjan de Jonge van de kinderboerderij. "Wie doet nou zoiets? Wij kunnen alleen bedenken dat iemand grappig probeerde te zijn. Nou, wij vinden het niet lollig."

Extra sloten

Het gaat onder meer om valk- en grasparkieten die gevlogen zijn. Het is al de derde keer in zo'n twee maanden tijd dat de kinderboerderij slachtoffer is van een nachtelijke indringer die deuren of hekken openzet. De kinderboerderij heeft in twee van de drie gevallen aangifte gedaan.

"We zetten voortaan extra sloten op de deuren en met onder meer de gemeente en de politie kijken we of er toch permanente camerabewaking moet komen. Helaas is dat nodig."

Wanneer iemand een van de vogels ziet, adviseert De Jonge de kinderboerderij of de dierenambulance te bellen.