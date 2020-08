Alle verdachten cocaïnewasserij Nijeveen langer vast

De zeventien verdachten die bij de ontmanteling van een cocaïnewasserij in Nijeveen zijn aangehouden, blijven voorlopig vastzitten. Dat heeft de rechter-commissaris in Amsterdam bepaald, aldus de rechtbank donderdag.

Eerder deze week meldde de politie dat het ging om de grootste cocaïnewasserij die ooit in Nederland is ontdekt. Er zou zo'n 150 tot 200 kilo coke per dag geproduceerd kunnen worden, met een straatwaarde van 4,5 tot 6 miljoen euro.

Houtskool

In het drugslab in de omgebouwde manege werd cocaïne geproduceerd uit zogenoemd dragersmateriaal, in dit geval houtskool. In de wasserij vond de politie tienduizenden liters chemicaliën en zo'n 100 kilo cocaïne. Bij de manege waren ook slaapvertrekken en recreatieruimten gebouwd. De politie pakte zestien verdachten op, onder wie de eigenaar van het terrein. De ontmanteling van het lab duurde drie dagen omdat het chemische proces uiterst voorzichtig gestopt moest worden en het materiaal moest worden afgevoerd.

120.000 kilo dragersmateriaal

Op de dag van de ontmanteling van de drugsfabriek viel de politie ook loodsen binnen in Elshout en in Apeldoorn. In Apeldoorn werd een verdachte aangehouden en vond de politie ongeveer 120.000 kilo dragersmateriaal. Aan dit materiaal wordt via een chemisch proces cocaïne onttrokken. Drie van de verdachten hebben de Nederlandse nationaliteit, van wie één ook een Colombiaans paspoort heeft. Dertien verdachten hebben de Colombiaanse nationaliteit en een is Turks. De politie sluit meerdere aanhoudingen niet uit.

