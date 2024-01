Honderden Drentse militairen doen mee aan 'grootste NAVO-oefening sinds einde Koude Oorlog'

Militairen van de Johannes Postkazerne in Havelte doen binnenkort mee aan een grote NAVO-oefening met zo'n 90.000 collega's. Doel hiervan is om de militairen te trainen op een reactie als een NAVO-lidstaat wordt aangevallen.

Defensie noemt de oefening 'de grootste sinds het einde van de Koude Oorlog'. De training staat bekend als 'Steadfast Defender 2024'. Nederland stuurt ruim 5.000 mensen van het leger en twee schepen. Er wordt met name geoefend op het snel verplaatsen van grote eenheden van de landmacht over een lange afstand. Dit gaat van Nederland, via Duitsland en Polen naar Litouwen.