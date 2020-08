Wachtlijsten behandelingen ziekenhuizen langer door coronacrisis

Een inwoner van Meppel die een liesbreuk heeft, kan maar beter op zoek naar een ander ziekenhuis dan het Diaconessenhuis Meppel. Want bij deze locatie van Isala is de wachttijd momenteel maar liefst 5 maanden. Voor buisjes in het oor is de wachttijd 4 tot 5 maanden en voor een galblaasoperatie bedraagt de wachttijd 140 dagen.

"Deze operaties hebben een paar maanden niet plaatsgevonden vanwege de coronacrisis. Het gaat hier om de minst urgente zorg. Met een liesbreuk kun je nog wel even doorlopen", zegt woordvoerder Dorien Breukelman. Voor de coronacrisis was de wachttijd voor liesbreukoperaties en galblaasoperaties 10 tot 12 weken.

Breukelman zegt dat het nog wel even duurt voordat de wachtlijsten zijn weggewerkt. We zitten nog niet helemaal op het oude niveau van zorg. We hebben immers te maken met de anderhalve meter regel. Daardoor doen we bijvoorbeeld ook aan spreiding van behandelingen over de dag. We hebben zelf patiënten op de wachtlijst staan en huisartsen sturen nu weer mensen door. Deze categorie moet gewoon wat langer wachten", aldus Breukelman.

Wachtlijst oogarts 7 maanden

Bij de locatie Scheper van Treant in Emmen valt vooral de extreem lange wachttijd op bij de afdeling oogheelkunde: 210 dagen. Wie wil revalideren, moet twee maanden wachten, maar die wachttijd lijkt niet meer dan logisch door de toegenomen vraag naar revalidatie vanwege corona. "Oogartsen zijn zo schaars als kippentanden", zegt woordvoerder Lars Wormgeer van Treant. Hij wijst erop dat dit probleem in het hele Noorden speelt. En inderdaad is de wachttijd voor oogheelkunde bij het Wilhelmina Ziekenhuis Assen ook 5 maanden.

Bij de locatie Bethesda van Treant in Hoogeveen zijn de wachttijden minder extreem: 46 dagen wachten op een heupoperatie en 40 dagen op een MRI-scan. Een revalidatiebehandeling laat ook 46 dagen op zich wachten.

Wachttijd verschilt per patiënt

Wormgeer erkent dat de wachttijden vanwege corona zijn opgelopen. "Tachtig procent van de reguliere zorg is afgezegd. Maar de acute zorg is wel allemaal doorgegaan. De cijfers op de website zeggen sowieso niet zoveel. Ze kloppen, maar het verschilt per geval. Artsen bepalen de urgentie. Iemand die een hernia heeft, niets kan en kostwinner is, zal eerder worden geholpen dan iemand die met pijnstilling nog wel het een en ander kan", aldus Wormgeer.

Bij het Wilhelmina Ziekenhuis Assen (WZA) is de wachttijd het langst voor oogheelkunde: 150 dagen. Op de tweede plaats komt neurologie met 84 dagen en op een behandeling door een orthopeed moet je in Assen 80 dagen wachten.

Weekend openstelling?

Op de vraag waarom de wachttijden bij neurologie zo lang zijn, moet WZA-bestuursvoorzitter Paul van Wijk het antwoord schuldig blijven. Bij orthopedie waren de wachttijden volgens hem ook voor de coronacrisis al lang. "Wij doen ook wel bijzondere dingen bij orthopedie, zoals kinderorthopedie, waardoor patiënten soms specifiek naar ons worden doorverwezen", zegt Van Wijk.

De wachtlijsten voor orthopedie zijn door corona wel nog langer geworden. Het wegwerken van die wachtlijsten kan nog wel een half jaar duren, denkt Van Wijk. "We zijn in gesprek met verzekeraars over oplossingen voor de wachttijden. Zo overwegen we bijvoorbeeld om in het weekend orthopedische behandelingen te geven."

De actuele wachttijden zijn te vinden op ziekenhuischeck.nl.