Herman van der A: Pen Drentse bard is na 40 jaar nog lang niet leeg

Om te kunnen schrijven krijgt de toneelschrijver een speciale rolstoel die zorgt dat zijn arm gewichtloos wordt. Met behulp van een speciaal ringetje met een houten pen lukt het hem om toch door te gaan. "Schrijven is als dammen. Bij de ene regel weet je al wat je over vijf andere regels al gaat vertellen. Maar zo vlot ging het niet. In het begin deed ik drie uur over een enkele zin."

Langzaam maar zeker herwint Van der A zijn motoriek, maar hij krijgt wel de boodschap mee dat hij rond zijn 50e waarschijnlijk in een rolstoel zit. Maar die is er nooit gekomen. Wel zijn krukken nodig om zich te verplaatsen.

Streektaal in de hoofdrol

Het hield Van der A in ieder geval niet tegen. In 1994 kocht hij een boerderij in Roswinkel en toverde deze om in De Noorderbak, een Drents theatertje dat hem mooi ruimte bood voor het opvoeren van zijn eigen werk. Ongeveer 20 jaar lang bestierde hij dit schouwburgje. "Ik heb dat allemaal zonder subsidies gedaan, hé", voegt hij er aan toe. Het stelde Van der A in staat om van zijn werk te leven, een zeldzaam gegeven.

Na bijna veertig jaar zit Van der A nog steeds niet stil. Een ding is in al die tijd hetzelfde gebleven. Welk scenario of personage hij ook uit zijn mouw schudde, altijd behield streektaal en dialect de hoofdrol. "Nee, ik ben geen Drentse schrijver, maar een Nedersaksische schrijver." Die omschrijving sluit beter aan op de 'roots' van Van der A, een zelfverklaard grensgeval.

Voor een groot deel van zijn leven heeft hij op slechts 25 meter van de grens tussen Drenthe en Groningen gewoond. "En in die streek heerst het veenkoloniale dialect, dat het midden houdt tussen het Drents en het Grunnings."

Tegen de trend in

Praat je over het Nedersaksisch, dan praat je ook over bijvoorbeeld Overijssel en Gelderland. Vooral in die eerste provincie is nog sprake van een actief verenigingsleven. "In elk dorp heb je nog wel twee of drie toneelclubs. In Drenthe is er jammer genoeg veel weggevallen, maar daar is dat niet zo." Het werk van Van der A wordt daar volgens hem dan regelmatig opgevoerd. Tegen de trend in heeft Van der A zelf een toneelclub heeft opgericht, tegen de trend in. "We hebben het geluk dat we wat jonge meiden erbij hebben. Met alleen 85-plussers als leden red je het niet."

Naast de regionale identiteit voert ook humor de boventoon in zijn werk. "Geen onderbroekenlol, hoor. Ik ga voor droeg humor a la Finklers. Lachen is gewoon heel belangrijk. Vooral in deze tijden. Mensen gaan een avondje gezellig uit. Lekker het verstand op nul en kijken wat er gebeurd!"

Onuitputtelijk