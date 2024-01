OM wil Hoogeveense winkeleigenaar jarenlang achter de tralies voor moord en wegmaken lichaam

Het Openbaar Ministerie eist zestien jaar cel voor Hamid S., eigenaar van een supermarkt in Hoogeveen. Volgens het OM is hij degene die Jihad Jafo met pistoolschoten van het leven beroofde. Mogelijk heeft S. hulp gekregen bij het wegmaken van het lichaam. Dat schrijft RTV Oost

Jafo werd in mei 2022 dood gevonden in het kanaal bij Bruchterveld, verpakt in een deken en plastic. Het lichaam was verzwaard met een statief van 17 kilo, desondanks is het toch boven komen drijven. Slachtoffer Jihad was toen al een half jaar vermist.

Hamid S. (47) is volgens het OM de laatste die Jihad levend heeft gezien. S. heeft verklaard dat hij op de avond van de verdwijning van het slachtoffer hem bij een rotonde in Enschede heeft afgezet. Daar zou een bekende van Jihad met een zwarte Mercedes staan te wachten. "Maar die man met die auto is nooit gevonden", aldus de officier. "De verklaring lijkt onwaar."

Coronaprik

Uit telefoongegevens blijkt dat zijn 'broeder' Hamid op 2 januari 2022 een aantal uren in Hardenberg is geweest, in de omgeving van de vindplek van het lichaam van de Enschedeër. Daar heeft de verdachte een simpele verklaring voor. "Toen heb ik mijn coronavaccinatie gehaald." Maar die bewering is niet gecheckt bij de GGD.

Overeenkomende labels

In de deken waarin het lichaam was gewikkeld, is een haar gevonden. Op basis van DNA-onderzoek lijkt de haar van Hamid of iemand die in de moederlijke lijn verwant aan hem is. Ook komt het label aan de deken overeen met die van dekens die bij Hamid thuis en in zijn kantoor zijn gevonden.

Daarnaast is in de halal-supermarkt in Hoogeveen een haspelstatief van een brandslang verwijderd door winkeleigenaar Hamid. De bij het lichaam gevonden haspel is vergeleken met de plek in de winkel waar het voorwerp stond. "Het gevonden statief is niet van mij. Ik heb die uit mijn winkel in een container vol oud-ijzer in Ommen gegooid." De eigenaren van de container hebben het rode haspelstatief of Hamid nooit gezien.

Het is daarom, en vanwege de kenmerken, volgens de officier zeer waarschijnlijk is dat het wel degelijk om hetzelfde statief gaat.

Tapgesprekken

De opsporingsdiensten hebben in het geheim afluisterapparatuur in de Hoogeveense supermarkt en in een van de auto's van de verdachte geplaatst. Enkele maanden na de vondst van het lichaam zei de verdachte tegen een van zijn winkelmedewerkers over het intensieve politieonderzoek. "Wie is er dood? De koning? Een premier? Het is maar een asielzoeker." Hij stelt nu dat uit frustratie te hebben gezegd, omdat de politie het hem zo lastig maakte door zijn winkel te onderzoeken en een auto in beslag te nemen.

De haren, het statief en dekens, het zijn los van elkaar geen zaken die Hamid als dader aanwijzen, stelt het OM. Al die punten samen wel, meent de officier van justitie.

'Tekortgeschoten'

Umut Ural, advocaat van de verdachte, stelt dat het OM tekort is geschoten in haar onderzoek. Er zijn volgens hem te veel aannames gedaan én er is geen moordwapen gevonden. De advocaat eist dan ook vrijspraak.

Hamid krijgt als laatste het woord. "Ik heb hem niet vermoord. Als ik dat wel had gedaan, zou ik het toegeven en de reden geven."