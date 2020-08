Teff-experiment krijgt z'n kleur en vorm

"Het is een aardig gewas geworden," vertelt Kees Sijbenga, de boer die samen met kwekers het experiment halverwege mei startte. "Het was wel een moeilijke start, maar als ik nu kijk, vind ik het gewas er goed bij staan."

Het graangewas bloeit op dit moment in drie kleuren en in de vorm van een hart. Volgens kweker en boer was het experiment een uitdaging. De droogte in het voorjaar leidde namelijk al vrij snel tot problemen.

Onkruid de baas blijven was een opgave

"De planten staan door de droogte vrij ver uit elkaar, dat mag nog wel iets dichter bij elkaar. Dan heb je minder last van onkruid, want dan heb je meer bedekking op de grond", legt Sijbenga uit. Om dat onkruid nu de baas te blijven, kregen de boer en de kweker hulp van hun kinderen en deskundigen uit de buurt. Het wieden moest namelijk hoofdzakelijk met de hand gebeuren. "Teff heeft maar kleine worteltjes en zo hebben we het toch goed schoon kunnen houden. Zoals het nu is, daar doen we het voor."

Teffzaad wordt gebruikt in glutenvrije producten. Het is daarnaast uitgegroeid tot superfood vanwege de snel opneembare suikers en is dus voor duursporters interessant. De teelt van dit jaar wordt nog niet verwerkt in producten, maar wordt voornamelijk gebruikt als zaaizaad voor volgende jaren.

"Het is daardoor ook een experiment om ervaring op te doen. Dus we hebben nu ook wel geleerd wat we niet moeten doen", vertelt Bejanka Douwstra-Mulder, zij is als kweker betrokken bij het experiment.

Wat betekent dit voor de markt van teff?

Nu het biologische teff heeft gewonnen van het onkruid, is de vraag wat dat betekent voor de markt. Worden meer boeren weer enthousiast voor het product? Die vraag hebben beiden nog niet onderzocht. Sijbenga verwacht niet dat het zo'n storm zal lopen.

"Ik zie het nog niet gebeuren dat half Drenthe onder de biologische teff komt te staan, zo'n vaart zal het niet lopen", schat hij in. "Maar voor een enkeling zou het echt een goede teelt kunnen zijn. Het is een aanwinst. Het is een gewas dat weinig nodig heeft. Het is nu bijvoorbeeld gortdroog en toch staat het er fris bij."

Andere boeren zijn huiverig

Otto Willem Eleveld uit Hooghalen was jaren geleden een van de eerste boeren in Europa die het gewas - dat oorspronkelijk uit Ethiopië komt - op zijn land had staan. Ook was hij bestuurslid van de telersvereniging van teff. Door gedoe binnen de moederonderneming stopten hij en vele boeren in het Noorden met de teelt van teff.

"Ik ben weleens gevraagd of ik niet weer aan teff wilde beginnen", vertelt hij. "Maar teff heeft door de ruzies bij vele boeren een nasmaakje gekregen. Er werd van alles beloofd wat niet kon worden waargemaakt. Als ik weer aan teff begin, moet ik een kant kiezen en dat doe ik liever niet. Ik wil bijvoorbeeld niet met een boog om mijn buurman heen hoeven lopen. Maar als ik Kees zo nu en dan kan helpen, doe ik dat graag."

Het gewas roept bij Eleveld daarom een dubbel gevoel op. "Het is een mooi gewas en door veredeling ook makkelijker om in Nederland te verbouwen, maar het is geen gemakkelijk gewas. Het gaat om heel fijne zaadjes. Waar gerst ver boven de grond groeit, doet teff dat bijvoorbeeld niet. Wanneer teff rijpt, gaat het liggen. Bij slechte weersomstandigheden is het daardoor moeilijk oogsten. Maar ik heb er veel van geleerd en mooie contacten aan overgehouden."

Tefftelers zijn blij met het resultaat van het teff-experiment (Rechten: Fred van Os/RTV Drenthe)

Oogst nog niet veilig

Helemaal veiliggesteld is de oogst in Alting nog niet. Dat beseffen ook Douwstra-Mulder en Sijbenga. "Het klopt dat teff een groter risico heeft dan gewoon graan, dus ik snap best dat er boeren zijn die zeggen: 'Ik wil dat risico niet'", vertelt Douwstra-Mulder.

De laatste weken zijn volgens Douwstra-Mulder voor de oogst nog cruciaal. "We hebben liever droogte en dan maar een kleinere opbrengst, dan schade door te veel water. Daar heb je langer last van en dan gaat de kwaliteit ten gronde", legt ze uit. Ze kijkt naar het bloeiende gewas. "Ik vind het mooi, ik hoop dat dit het wordt. Met name het paarse ras kan goede dingen doen. Dat heeft het bewezen tijdens de proeven."

Sijbenga vindt het vooral leuk om te pionieren en loopt niet op de zaken vooruit. "We moeten nog kijken hoeveel kilo eraf komt. Ik verwacht geen top-opbrengst, omdat er eigenlijk te weinig planten per vierkante meter staan. Maar het product oogt wel goed."

Vervolg komt er zeker

Komt er aan het experiment van Sijbenga en de familie van Douwstra-Mulder een vervolg? Als het aan Sijbenga ligt wel. Over de vraag hoeft hij dan ook niet lang na te denken. "Ja," antwoordt hij volmondig. "Eén jaar is geen jaar, maar we zeggen wel: als we hier volgend jaar mee verdergaan, dan doen we dat wel met behulp van mechanisatie. We moeten wel een goed schoffeltuig hebben. Eén jaar doe je nog eens met de hand, maar dat kan niet blijvend zijn."