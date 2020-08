Mannes takelt steeds verder af: 'Het is om te huilen'

Mannes, de Asser stationshond, blijft de gemoederen bezig houden in de Drentse hoofdstad. Nu is het opnieuw de VVD die klaagt dat de houten reuzenhond steeds verder aftakelt.

Volgens de partij ziet de hond er niet meer representatief uit en daarover had de VVD een jaar geleden ook al geklaagd. Toen beloofde het college dat het beeld er in september vorig jaar weer netjes uit zou zien. "Maar de kwaliteit is zichtbaar nog veel verder achteruitgegaan", aldus fractievoorzitter Martin Rasker in een brief aan het college.

Twijfel over komst

Een kleine twee jaar staat Mannes inmiddels voor het station. Op 4 oktober 2018, dierendag, werd de kolos onthuld. In het jaar voorafgaand aan de onthulling is er al veel te doen om het beeld. Kunstenaar Maurice Nio mag in 2017 het beeld maken, maar dan trekt de gemeente de opdracht in. Reden: de gemeente twijfelt of er wel genoeg draagvlak onder bevolking is voor de houten hond. Uiteindelijk besluit de gemeenteraad: Mannes komt er wel.

De aftakeling

Maar daarmee is het gedoe rond Mannes nog niet klaar. Assenaren vinden het bedrag dat de houten hond kost, die dampt wanneer kinderen tegen hem praten, veel te hoog. 150.000 euro. En dan wordt het beest ineens niet zwart, maar roodbruin. Aan commotie geen gebrek.

Als Mannes twee jaar geleden dan eindelijk wordt onthuld, verstomt de kritiek. Sterker nog, Assenaren zijn maar wat trots op die grote lobbes voor het station. Hij blijkt een geliefd foto-object en kinderen vinden het fantastisch dat hij dampt. In de plaatselijke VVV zijn er zelfs miniatuurtjes te krijgen en die verkopen goed. Mannes is populair.

De buitenlucht lijkt Mannes echter geen goed te doen. Zijn glanzende huid is inmiddels dof en de stoom die hij uitscheidt laat na negen maanden al witte strepen achter, klaagt de VVD. Volgens ontwerper Maurice Nio hoeven we ons geen zorgen te maken. De kinderziektes zullen volgens hem worden verholpen. Een kalkwerende coating is de oplossing. Maar de problemen houden aan. In april wordt bekend dat Mannes zijn vel loslaat. Het is het zoveelste probleem met de hond.

Ongewenste uitstraling

En nu, in het tweede jaar dat Mannes in Assen staat, is hij nog verder achteruit gegaan, zo concludeert de VVD. "Onbegrijpelijk, aangezien het beeld destijds aangeschaft is inclusief tien jaar onderhoud" schrijft Rasker. "De verloedering van Mannes is niet alleen een onbetamelijke verwaarlozing van een investering in een kunstwerk van zo'n 150.000 euro. Wat ons betreft is het vooral om te huilen dat dit beeldbepalende kunstwerk na slechts twee jaren in zo'n erbarmelijke staat verkeert, dat het kan leiden tot een ongewenste uitstraling van de hoofdstad Assen."

