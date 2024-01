Alleen rondom de Bult in Eelde wist men: 'Leven in oorlogsgebied'

Buren vluchten

Die aanzuigende werking maakte dat er op oudjaarsdag 2023 tientallen jongeren naar de Bult kwamen. Er werd gedronken en met vuurwerk op voorbijgangers geschoten. Later op de dag hielden de jongeren een onderlinge 'vuurwerkbattle' waarbij ze elkaar onder schot namen. Ondertussen klonken de knallen van zwaar vuurwerk onophoudelijk.

Sommige bewoners probeerden op enig moment de jongeren aan te spreken, maar dat lukte slechts een enkele keer. Andere buren vluchtten naar een ander adres om de jaarwisseling door te komen, terwijl anderen van tevoren al een ander heenkomen hebben gezocht. Meldingen bij de politie werden er die dag volop gedaan, maar tot echt ingrijpen kwam het niet. Een gebrek aan capaciteit en besef van urgentie lag hieraan ten grondslag.

Vergelding

Want rondom de Bult weten buurtbewoners weliswaar dat hun wijk 'oorlogsgebied' is in de decembermaand, daarbuiten is het volgens een bewoner vrij onbekend. "Ik zie op sociale media reacties van volwassenen uit het dorp die zeggen dat ze zelf ook jong zijn geweest", schetst hij. "Volgens mij heeft de rest van Eelde geen enkel idee van wat zich hier afspeelt."

Tekenend voor de onrust in de buurt, is het incident van vorige week aan de Vermeerweg. Daar vindt een explosie plaats, bij een buurtbewoonster die op oudjaarsdag jongeren aansprak op hun gedrag. Hoewel de politie nog onderzoek doet, weet zij zeker dat het hier gaat om een vergeldingsactie. Daarbij werd zwaar vuurwerk samen met 'een brandbaar middel' over haar schutting gegooid.

Loont melden?

Bewoners zeggen niet het idee te hebben dat het 'loont om te melden', als zich weer problemen voordoen rondom de Bult. "Zomers is het hier 's nachts ook vaak feest, maar op die meldingen komt niemand af", zegt een buurtbewoner. Een ander beklaagt zich over het digitaal melden, waarbij je een signalement moet opgeven. "Ik ga niet naar buiten om ze van dichtbij eens goed in me op te nemen."

Toch vraagt de politie en gemeente die meldingen te blijven doen. "Maar help ons ook door signalementen door te geven of nog liever: namen. Alleen dan komt de bal aan het rollen."

Momenteel loopt het onderzoek stroef, geeft de politie toe. Er zijn nauwelijks namen van jongeren bekend. Dat heeft deels te maken met het feit dat veel jongeren niet uit het dorp, maar ergens anders vandaan komen. Onder andere de Groningse wijken Paddepoel en Vinkhuizen worden genoemd.

Marechaussee trad hard op

De vraag is nu wat de autoriteiten gaan doen om het volgend jaar rustig te krijgen in de buurt. Waar tijdens de jaarwisseling van 2022 op 2023 nog de marechaussee flink huishield op de Bult, bleef die bij de afgelopen jaarwisseling weg. "Terwijl dat wel het gewenste effect had, een jaar eerder", zegt een buurtbewoner. "Toen jaagden ze de jongeren gewoon de Bult over en was het daarna klaar."

Onder meer cameratoezicht, een buurtwacht, een samenscholingsverbod en het organiseren van een eigen buurtfeest komen als mogelijke oplossingen voor volgend jaar aan bod. De gemeente en politie geven aan de urgentie van de problemen nu te begrijpen en aan de slag te gaan met een plan van aanpak.

Neuzen dezelfde kant op

Als na een bijeenkomst van bijna twee uur de meeste gevoelens zijn geuit en er afspraken zijn gemaakt over een vervolg, klinkt applaus uit het klaslokaaltje van De Westerburcht. De neuzen staan dezelfde kant op, zo constateert een wijkagent, al is het vertrouwen er op dit moment nog niet in de buurt.