Streep door NK wielrennen voor Axel van der Tuuk

"Twee weken geleden was ik aan het trainen met de NWVG en eigenlijk 'om niks' klapte ik plotseling achterop de ploegleidersauto. Ik ben eerst wel gewoon weer opgestapt. Maar ik kreeg steeds meer hoofdpijn en ik werd duizelig. Dus toen ben ik gestopt en naar het ziekenhuis gegaan", zegt Van der Tuuk.

Uiteindelijk werd er een lichte hersenschudding geconstateerd. Maar Van der Tuuk kan slecht tegen veel prikkels van buitenaf en is snel moe. "Ik ben net weer begonnen met rustig te fietsen en dat gaat ook wel redelijk. Maar het NK komt te vroeg", zegt Van der Tuuk.

Regerend wegkampioen junioren

"Ik had ontzettend veel zin in deze wedstrijd. Natuurlijk omdat het in eigen provincie is en daarnaast ken ik het rondje goed. Die kleine klimmetjes liggen mij wel", aldus de regerend wegkampioen bij de junioren.

Wat het extra vervelend maakt is dat Van der Tuuk in coronatijd een knieblessure had die net weer hersteld was.

Danny van der Tuuk

Broer Danny van der Tuuk (20), die voor de continentale ploeg van METEC-TKH rijdt, komt vrijdag wel in actie bij de beloftenwedstrijd. De broers reden in het verleden allebei het WK voor junioren.

Lees ook: