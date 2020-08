Recordaantal deelnemers voor jarig Trappen, Happen en Stappen

Door het coronavirus had de organisatie eigenlijk al een streep door het evenement gezet. En dat was flink balen, want dit jaar zou Trappen, Happen en Stappen juist groots uitpakken vanwege het 5-jarig jubileum. Maar met de versoepeling van de coronamaatregelen in juli, zag de organisatie toch ineens kansen. Niet zo feestelijk als gepland en in afgeslankte vorm, maar het evenement gaat door.

"We hebben veel voorbereidingen getroffen om dit evenement coronaproof te laten verlopen", vertelt organisator Myrthe Strijker. "Alle routes zijn eenrichtingsroutes, we zorgen ervoor dat fietsers elkaar zo min mogelijk kruisen en we hebben de deelnemers van te voren goed geïnformeerd."

Geen vierdaagse dit jaar, maar een een- of tweedaagse. En fietsers die in verschillende tijdsblokken van start gaan. Ook staan er slechts twee afstanden op het programma: de 30 en 40 kilometer. Maar onderweg is er vandaag nog voldoende te beleven. Golfen en theater bij de golfbaan in Tiendeveen, een dansdemonstratie bij de VAM-berg, muziek in Stuifzand en kunst en muziek bij de finish.

"De grootste drukte hebben we bij de start", zegt Strijker. "Daarom starten we in verschillende blokken. Gedurende de dag zullen de fietsers zich gaan spreiden. De een rijdt wat sneller, de ander iets langzamer en nog een ander houdt onderweg een picknick."

Onderweg zijn er muziek, theater en activiteiten voor de deelnemers (Rechten: RTV Drenthe/Dylan de Lange)

De deelnemers lijken zich ook niet al te druk te maken. "Ik ben niet zo bang voor corona", zegt Rob. "We zijn vooral buiten en het lijkt erop dat we voldoende afstand kunnen houden. Gelukkig is het niet meer zo heet."

In totaal zijn er vandaag 600 fietsers van start gegaan. Een record voor de organisatie. Morgen is de tweede dag van Trappen, Happen en Stappen. Hiervoor zijn nog enkele tickets online te koop.