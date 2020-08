Theater Coevorden wijkt vanwege corona uit naar voormalige fabriek

Een voormalige machinefabriek aan de Sint Jansstraat in Coevorden wordt tijdelijk omgebouwd tot theater. Theater Hofpoort wijkt uit naar die plek, omdat het vanwege de coronamaatregelen gesloten is.

Vanwege alle maatregelen lukt het niet om publiek te ontvangen in het relatief kleine theater, dat tevens dienst doet als raadszaal in het gemeentehuis van Coevorden. De voormalige fabriek wordt de komende periode omgebouwd en is vanaf oktober geschikt voor tachtig tot honderd man publiek.

'Boost om door te gaan'

Het geld om in Coevorden het theater tijdelijk te verplaatsen komt van het Fonds Podiumkunsten in Den Haag, de provincie en de gemeente Coevorden. "We zijn zó blij dat we weer aan de slag kunnen!", reageert theaterdirecteur Saskia Kluwen.

"In deze moeilijke tijd krijgen we met hulp van de provincie Drenthe, gemeente Coevorden en het Fonds Podiumkunsten een enorme positieve boost om door te gaan met dat waar we goed in zijn: samen Coevorden nóg mooier maken door cultuur, creativiteit en verwondering weer een plek te geven!", vervolgt ze.

Begin oktober open

Volgende week wordt gestart met het inrichten van het voormalige fabriekspand. De werkzaamheden zijn eind september klaar. Op 3 oktober gaan de deuren open en kan iedereen die dat wil een kijkje komen nemen. Een week later start het theaterseizoen in Coevorden.

Theater Hofpoort maakt binnenkort de programmering bekend. Het theater zit in elk geval tot het eind van dit jaar in de voormalige fabriek.