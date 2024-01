Argwaan bij raadsleden over gaswinning in Coevorden

Verschillende politieke partijen in Coevorden hebben weinig vertrouwen in de plannen van de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) om de laatste resten aardgas uit de velden bij Dalen en Oosterhesselen te winnen. "Laten we het zo zeggen, ik ben nogal achterdochtig."

Dat stelt burgercommissielid Irene Driehuis (Progressief Accoord Coevorden, PAC). Eind vorig jaar werd duidelijk dat er plannen zijn om deze en enkele andere bijna lege aardgasvelden opnieuw in productie te nemen. De NAM wil hier tot 2031 gas gaan winnen. Ook in de huidige energietransitie zou aardgas nog enige tijd nodig blijven, is de gedachte.

'Staat dit los van injectie afvalwater'

Oppositiepartijen PAC en PPC staan daar niet om te springen en ook het CDA in Coevorden heeft zorgen. Driehuis (PAC): "Wij willen nadrukkelijk duidelijk hebben of dit plan daadwerkelijk losstaat van de zoektocht van de NAM om in lege aardgasvelden afvalwater uit oliewinning te injecteren. Daar zijn we namelijk niet zo zeker van."

Ze vreest voor het scenario dat er over zeven of acht jaar een vergunningaanvraag van de NAM komt om de dan lege velden bij Dalen en Oosterhesselen "vol te gooien" met afvalwater. "Waarom heeft onze gemeente niet gewoon heel duidelijk 'nee' gezegd tegen dit plan?"

Ook Harm Nijmeier (PPC) ziet de gaskraan liever dicht. Hij vreest naar eigen zeggen schade - verwijzend naar Groningen - en vooral maatschappelijke onrust vanwege dit plan.

'Geen garanties voor de toekomst'

Volgens wethouder Jeroen Huizing is bij de aanvraag die er nu ligt geen sprake van een plan om afvalwater te injecteren. "De woorden 'waterinjectie' en 'oliewinning' staan niet in de aanvraag die we hebben ontvangen. We kunnen nu wel van alles gaan suggereren, maar feit is dat die injectie in deze aanvraag niet aan de orde is."

Garanties voor de toekomst kan Huizing niet geven. "Lege gasvelden zullen in de toekomst altijd voor van alles en nog wat in beeld kunnen komen. Hoe een gemeentebestuur van Coevorden daar over pakweg tien tot vijftien jaar over gaat oordelen, daar ik niets over zeggen."

De wethouder probeert de zorgen bij de raadsleden weg te nemen. "In dit plan moet ervoor gezorgd worden dat die schade niet optreedt. Mocht het zich tóch voordoen, dan zullen mensen daar fatsoenlijk voor gecompenseerd moeten worden. We weten allemaal dat het in Groningen fout is gegaan. Die situatie hebben we hier niet gehad, en die willen we hier ook zéker niet." De gemeente Coevorden liet in november al richting 'Den Haag' weten zich overvallen te voelen door deze plannen.

Hoe serieus?

CDA-raadslid Eddy Heeling wil vooral weten hoe serieus opmerkingen en adviezen vanuit de gemeente in 'Den Haag' worden meegewogen in dit plan. Wat dát betreft, heeft de wethouder daar vertrouwen in. "We hebben onze aandachtspunten meegegeven. Op landsniveau zal de afweging gemaakt worden over deze gaswinning. Wij hebben bij de staatssecretaris wel duidelijk aangegeven: als men hiermee inderdaad verder wil, moeten onze punten meegenomen worden."

Zo vroeg Coevorden om een 'stappenplan' bij een eventuele aardbeving en wil de gemeente dat er afspraken worden gemaakt om een deel van de opbrengsten van nieuwe aardgaswinning terug te geven aan het wingebied.