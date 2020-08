Eindelijk regen, maar tropische temperaturen blijven

De regen ging gepaard met onweersbuien en dat leverde verschillende mooie plaatjes op.

Tropische temperaturen blijven

In de komende dagen blijft het warm en plakkerig, maar de temperaturen zijn iets aangenamer. Maar van het onweer zijn we voorlopig nog niet af. RTV Drenthe-weerman Roland van der Zwaag: "Het is vochtig en warm in combinatie met een onstabiele atmosfeer. De temperatuur hoeft dan maar iets te stijgen, of er kunnen weer flinke buien vallen met onweer."

De tropische lucht blijft in ieder geval tot maandag hangen. Morgen en zondag kunnen er nog enkele stevige (onweers)buien vallen. Maar niet iedereen in de provincie gaat hier last van krijgen, weet Van der Zwaag: "Dat verschilt per plek."

Stuur je weerfoto's

Heb je ook een mooie weerfoto? Stuur ze naar weer@rtvdrenthe.nl