Dit weekend in de Drentse natuur: 15 en 16 augustus

Op zonnige zomerdagen is het heerlijk vertoeven in de Drentse natuur. Ook komend weekend zijn er weer allerlei activiteiten. We zetten er een paar voor je op een rijtje.

Wil je weten wat er nog meer te doen is? Kijk dan in de ROEG!-agenda.

Flardenpad Holtingerveld

Neem deel aan een audiovisuele tour over het Holtingerveld. Je kunt zowel zaterdag als zondag op pad. Met behulp van een speciale koptelefoon hoor je onderweg geluidsfragmenten die je meer vertellen over de geschiedenis van het gebied. Meer informatie vind je hier.

Duik in het verleden van het Sleenerzand

Maak zondagochtend een wandeling door boswachterij Sleenerzand. Het gebied bevat vele zichtbare sporen uit het verleden en de gids van Staatsbosbeheer vertelt over de archeologie van het gebied. Lees hier meer informatie over de excursie.

Wandeling met verhalen Assen

Houd je van verhalen en van wandelen? Jeanet Landman combineert beiden in een excursie zondagmiddag over Landgoed Valkenstijn in Assen. De verhalen onderweg helpen om nog beter naar de natuur te kijken. Een mooie combinatie van cultuur en natuur. Meer informatie over de wandeling vind je hier.

Ben je op zoek naar meer wandel- of fietsroutes of andere uitstapjes in de Drentse natuur? Je vindt ze op de Facebookpagina Op pad in de Drentse natuur.

