Mondkapjesplicht op middelbare school in Assen

Op de locatie Lariks van het Vincent van Gogh College in Assen wordt een mondkapjesplicht ingevoerd voor leerlingen vanaf de vierde klas en medewerkers. Dat blijkt uit een brief van de middelbare school die verstuurd is aan de ouders en leerlingen.

"Om het risico op verspreiding van het virus zo veel mogelijk te beperken, hebben wij besloten om voor de leerlingen uit de bovenbouw en de medewerkers in de school een mondkapjesregel in te voeren. Deze regel houdt in dat leerlingen vanaf klas 4 in het gebouw en dus ook in de les een mondkapje dragen. Voor de medewerkers geldt dat zij een mondkapje moeten dragen in de gangen en op plekken waar zij minder makkelijk 1,5 meter afstand kunnen houden", zo staat er in de brief te lezen.

De mondkapjesregel wordt in eerste instantie ingevoerd voor de periode tot 1 september. "Dit in verband met de incubatietijd die het virus kan hebben. Als dan blijkt dat het aantal besmettingen in Drenthe onverminderd laag blijft, willen we de maatregel weer schrappen", licht de school toe.

Ingrijpende maatregel

Koos Nieuwland, directeur van de school, is zich er van bewust dat dit een ingrijpende maatregel is: "We zijn hiermee strenger dan de richtlijnen die begin juni bekend zijn gemaakt. Dit heeft twee redenen. De eerste is dat er op dit moment grote onzekerheid is over de overdraagbaarheid van het virus door jongeren vanaf 15 jaar: misschien zijn zij toch besmettelijker dan we eerst dachten. De tweede is dat velen van ons de afgelopen weken op vakantie zijn geweest en we zien dat er op een aantal populaire vakantieplekken toch corona-uitbraken zijn geweest."

Buiten, dus op het plein en tijdens de gymlessen in de buitenlucht, is het dragen van een mondkapje niet verplicht. "Dat betekent dus dat je na twee lessen naar buiten kunt om zonder mondkapje te pauzeren", aldus de directeur in de brief. Hij zegt dat hij mede tot dit besluit is gekomen, omdat hij van deskundigen 'zoveel' tegengestelde geluiden hoort. "Ik ben verantwoordelijk voor de gezondheid van mijn leerlingen en werknemers. Ik wil niet wachten op weer een beraad van deskundigen die tegenover elkaar staan."