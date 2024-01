Vijf vragen en antwoorden over de Russische rattenslangen in Eelde

Russische rattenslangen blijken zich prima thuis te voelen in Eelde. Niet alleen in de natuur, maar ook in woningen. Zo meldde inwoner Arnold Pilon dat hij er eentje tegenkwam in de meterkast. Bovendien trof hij ringslangen aan in zijn kruipruimte.

Vijf vragen en bijbehorende antwoorden over deze opmerkelijke gasten in Eelde.

Wat zijn het voor slangen?

De Russische rattenslang is een wurgslang die een lengte kan bereiken van maximaal 2,5 meter. In Nederland wordt die lengte meestal niet bereikt. De mannetjes blijven gemiddeld iets kleiner dan de vrouwtjes. De slang is vrijwel geheel zwart van kleur, met dunne gele of witte accenten. Sommige volwassen rattenslangen zijn deels of geheel effen okergeel van kleur. Op het menu staan kleinere prooien zoals kleine vogels en knaagdieren als muizen en ratten.

De ringslang dankt zijn naam aan de gele vlekken aan weerszijden van de hals, net achter de kop. Aan de bovenkant vloeien deze vlekken soms samen en doen ze denken aan een ring. De ringslang kan meer dan een meter lang worden. Mannetjes blijven een derde kleiner dan vrouwtjes. Ze eten voornamelijk kikkers. De ringslang is een wettelijk beschermde soort en staat op de zogenoemde Rode Lijst van bedreigde soorten.

Komen deze twee soorten van nature in ons land voor?

Russische rattenslangen horen van oorsprong niet in Nederland, maar ze worden wel als huisdier gehouden. In 2002 liet een inwoner van Eelde in totaal vier slangen vrij in zijn tuin. Een paar jaar later ontstond commotie in het dorp toen steeds meer dorpsbewoners de slangen tegenkwamen. Vandaag de dag komt de rattenslang dus nog steeds in Eelde voor en zijn er ook meldingen buiten Eelde gedaan.

De ringslang is in Nederland een van de drie inheemse soorten slangen, naast de giftige gewonde adder en de niet-giftige gladde slang. Van deze drie is de ringslang de meest voorkomende soort en is bovendien veruit de langste slang in Nederland.