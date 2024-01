Worden jongeren verplicht een enquête over een dienjaar bij Defensie in te vullen?

Het aantal dienjaarmilitairen dat brigades de komende jaren versterkt om de personeelstekorten op te lossen, wordt naar verwachting uitgebreid. Dat blijkt uit Tweede Kamervragen die zijn gesteld aan staatssecretaris Christophe van der Maat (VVD).

Daarbij wordt gesproken over een verplichte enquête onder alle 17-jarigen in Nederland om ze op die manier te laten nadenken over een baan bij Defensie.

Een dienjaar binnen Defensie is een soort verkenningsjaar waarin deelnemers langer de tijd krijgen om zich te oriënteren dan een gebruikelijke opleiding binnen Defensie. Doordat deelname aan een dienjaar vrijwillig is, hoopt Defensie meer deelnemers aan zich te binden die later misschien in de vorm van beroeps- militair, reservist of burger kunnen blijven plakken.

In september is Defensie gestart met dit project, waaronder bij de 43 Gemechaniseerde Brigade in Havelte waar op dit moment 12 dienjaarmilitairen zitten. In 2025 wordt gemikt op landelijk 1000 deelnemers.

Sneller opschalen

Vanwege de animo onderzoekt Defensie de mogelijkheden om sneller op te schalen. "Voor het op sterkte krijgen van de krijgsmacht is vanaf 2028 een instroom van 3.000 á 4.000 dienjaarmilitairen per jaar nodig, naast de reguliere instroom van 4.500 beroepsmilitairen per jaar", schrijft Van der Maat in zijn antwoorden.

Verplichte enquête

Om aan deze aantallen jongeren te komen, wordt gebruik gemaakt van sociale media, zo legt hij uit. Maar er wordt ook met veel interesse gekeken naar Zweden waar wordt gewerkt met een verplichte enquête. Alle 18-jarige jongeren krijgen daar de vraag of ze een vrijwillige bijdrage willen leveren aan de krijgsmacht waar ze verplicht een antwoord op moeten geven.

"Mede als gevolg van mijn werkbezoek aan Zweden heb ik opdracht gegeven in kaart te brengen hoe een verplichte enquête voor alle 17-jarigen in Nederland vorm zou kunnen krijgen. Hoewel het aan een nieuw Kabinet is om hierin verdere keuzes te maken, worden verschillende mogelijkheden hiervoor alvast verkend."

In Zweden hebben ze een variant op een dienjaar. Daar krijgen jaarlijks ruim 100.000 jongeren een verplichte vragenlijst waarna ongeveer 6000 jongeren worden opgeroepen voor een militaire dienstplicht. Van die 6000 mensen wil de helft na zo'n jaar blijven bij de krijgsmacht.

Jongeren reageren verdeeld