Drentse hunebedden krijgen paspoort: 'We kunnen nog wel mensen verrassen'

Geen paspoort om op reis te gaan, maar een paspoort voor de hunebedden in Drenthe. Vandaag krijgen alle Drentse hunebedden een rijksmonumentenpaspoort.

"Het paspoort voor de hunebedden is vergelijkbaar met een paspoort voor mensen", vertelt woordvoerder Dolf Muller van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE). "Er staat persoonlijke informatie in: Wat is het voor hunebed, hoe is 'ie opgebouwd, hoe groot is het hunebed, de standaardzaken. Maar, extra belangrijk, er staat ook in hoe je als eigenaar met zo'n monument om moet gaan."

Verrassen

Om eigenaren van archeologische rijksmonumenten beter te informeren heeft de RCE een archeologisch rijksmonumentenpaspoort gemaakt. De Rijksdienst voorziet alle 1.500 archeologische rijksmonumenten in Nederland van een paspoort, waaronder dus de 52 Drentse hunebedden.

Normaal gesproken is zo'n paspoort bedoeld voor particulieren die niet veel over het monument afweten, maar bij de hunebedden is dit anders. Vandaag komen namelijk verschillende stichtingen samen die gaan over het beheer van de hunebedden. "Sommigen zullen veel informatie uit het paspoort al kennen, maar echt niet alles. Ik denk dat we nog wel wat mensen kunnen verrassen", zegt Muller.

Muller noemt het paspoort 'nuttig'. "Als je iets wil weten kun je natuurlijk op internet kijken, maar mensen vinden het veel leuker om een fysiek paspoort te hebben." Het paspoort zal dan ook dezelfde 'look' hebben als die van mensen, het ziet er uit als een klein boekje.

'Bewustwording'

Het is voor het eerst dat hunebedden zulke paspoorten krijgen. "We hopen dat we hiermee voor een stukje bewustwording kunnen zorgen. Het blijven grafkamers en je gaat jezelf ook niet gek gedragen op een kerkhof", zegt Muller.

Onder andere Staatsbosbeheer ontvangt een paspoort. "Het kan dan zijn dat Staatsbosbeheer een boswachter er op aanspreekt dat mensen bepaalde dingen aan het doen zijn bij een hunebed. Door het paspoort kan de boswachter dan goed uitleggen wat de mensen wel en niet mogen doen bij het monument", vertelt Muller.

In ontwikkeling