Lopers ruimen troep op rond 't Gasselterveld: 25 vuilniszakken vol

De actie was een spontaan idee, omdat de lopers uit Grolloo zich tijdens hun trainingen rond en in het water kapot ergerden aan alle troep die er in het gebied rondzwerft. En dat werd de laatste dagen steeds erger, door alle drukte die de hittegolf naar de zwemplas trok.

'Verdrietig van'

"Vanwege corona trainen we 's morgensvroeg rond de zwemplas, maar we zwemmen er ook. We hebben daar alle ruimte. We lopen er hard, en trainen ook in het water, voor de triatlon. En als je ziet hoeveel rommel er de laatste tijd, met die zomerse dagen, rondom het natuurgebied in de bosjes achterblijft, daar word je verdrietig van", vertelt hardloper Zeger Zeilemaker uit Grolloo.

Omdat het volgens Zeilemaker de laatste dagen steeds erger werd, besloten ze tot actie over te gaan. "Toen hebben we met z'n allen besloten om vanmorgen onze training te combineren met het opruimen van al die troep. Ploggen noemen ze het ook wel, een combinatie van joggen en het Zweedse 'plocka up', wat oprapen betekent", aldus Zeilemaker.

Maandverband en pizzadozen

Gewapend met plastic handschoenen en vuilniszakken gingen ze in alle vroegte met vijftien lopers aan de slag. De loopgroep van Sportvereniging Grolloo en Omstreken (SGO) kreeg daarbij hulp van sporters van de loopgroepen Gieten en Gasselte. "En zo hadden we in ruim anderhalf uur 25 zakken vol. En wat je dan tegenkomt, je wil het niet weten. Maandverband, pizzadozen, onderbroeken, mondkapjes, blikken, flessen en bierdoppen, dat ligt er dus allemaal tussen de bomen en struiken", vertelt Zeilemaker.

We willen met onze opruimactie een signaal afgeven. De knop moet om, mensen ruim je troep op!" Zeger Zeilemaker, loopgroep SGO Grolloo

Maar Zeilemaker stond er zelf niet eens versteld van, dat ze in een mum van tijd 25 zakken vol vuilnis bij elkaar vergaarden. "Nee, we zagen het wekelijks toenemen. Vandaar dat we nu de mouwen hebben opgestroopt en gezegd hebben, nu is het genoeg."

Doodzonde

Met de actie wil de loopgroep SGO een signaal afgeven, vertelt Zeilemaker. "Het is toch belachelijk hoeveel zooi er blijft liggen. Ik snap niet waarom mensen dat niet in de afvalbakken gooien, of anders mee naar huis nemen. Alles wat achterblijft waait de struiken in, en komt in de natuur terecht. Dat is doodzonde, want het is een mooi gebied, dat we toch graag met z'n allen nog lang hopen te gebruiken en ook mooi willen houden. Er moet een knop om."

'Jammer dat het nodig is'

Boswachter Martijn Harms van Staatsbosbeheer, dat eigenaar is van zwemplas 't Gasselterveld, noemt de actie van de lopers 'geweldig'. "Mooi dat ze dit hebben gedaan, een prachtig initiatief. Het is in tijden niet zo schoon geweest rond de plas. Maar het is jammer dat dit nodig is", aldus Harms.

Volgens Harms doet Staatsbosbeheer zijn best om het strand rond de zwemplas met de afgelopen hete dagen zo schoon mogelijk te houden, en als het een beetje kan ook het gebied erom heen. Maar dat laatste schiet er de laatste tijd, door alle drukte, een beetje bij in. "'s Morgenvroeg gaan we met een trekker en wagen het strand over, om al het afval wat er nog ligt op te ruimen. Dat doet een groep mensen die door Werkplein Drentsche Aa wordt ingezet, in opdracht van ons. Het zandstrand rond de plas schoonhouden is eerste prioriteit, de rest proberen we dan later op te pakken. Maar dat redden we qua tijd niet elke week."

Hopelijk een les

Harms hoopt dat bezoekers ook zullen leren van de opruimactie. "Laat dit een les zijn. Er is inmiddels ook een grote afvalcontainer bij het strand neergezet, omdat we zagen dat er met die hete dagen wel heel veel rotzooi bleef liggen." En ook al is zo'n grote afvalbak volgens Harms niet echt een fraai gezicht, "hopelijk helpt het wel wat".

Harms vervolgt: "En je kunt het wel honderd keer zeggen dat mensen hun troep moeten opruimen, maar helaas, als je kijkt 's morgens wat er allemaal achtergelaten is, dan springen de tranen je in de ogen. Ik vond laatst zelfs nog twee grote lachgaspatronen. Want dat is ook het lastige. 's Avonds hangt er ook nog veel jeugd rond, die door corona ook bijna nergens terecht kan. En dan krijg je ook dat soort rommel. De politie en de boa's, die doen wat ze kunnen. Maar het is gebied is groot, en je kunt niet overal zijn. Het blijft lastig."

Nog een keer?

Of de loopgroep SGO na haar succesvolle schoonmaakactie de smaak nu te pakken heeft, en rond 't Gasselterveld nog es gaat 'ploggen', dat staat nog niet vast. "Dit was eigenlijk een popup-actie. Als signaal. Maar ik gooi het nog eens in de groep. Wellicht dat we in september, aan het eind van het zomerseizoen, nog eens rondgaan. Dat ligt eraan, of er dan weer zoveel ligt. Dus wie weet", besluit Zeger Zeilemaker.