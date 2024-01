Brand in snackbar Emmen, stationsgebied weer vrijgegeven

In een snackbar aan de Seinstraat in Emmen heeft vanochtend korte tijd brand gewoed. De brand ontstond vermoedelijk in de afzuigkap, de vlammen sloegen uit de afzuiginstallatie toen de brandweer aankwam.

Er was veel rookontwikkeling, de snackbar zelf stond blauw van de rook. De politie zette een deel van de omgeving van de snackbar, die vlakbij het station van Emmen ligt, af. Het station was alleen nog bereikbaar via de Boslaan. Een woordvoerder van de politie meldt dat de straat inmiddels weer is vrijgegeven.