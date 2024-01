'VAM-berg moet een zomerrodelbaan krijgen'

Op de VAM-berg moet een zomerrodelbaan komen. Dat wil Sterk Lokaal in Provinciale Staten. Zo'n attractie kan de aanjager zijn voor de 'doorontwikkeling van de VAM-berg voor sport en recreatie.'

Fractievoorzitter Alfred Schoenmaker heeft het idee voor een rodelbaan besproken met horeca-ondernemers. "Die denken dat zo'n attractie goed te exploiteren is als er maar horeca bij zit. De provincie zou kun helpen bij de investering voor de aanleg van zo'n baan."

Is de VAM berg hoog genoeg?

Is de VAM-berg hoog genoeg voor een zomerrodelbaan? Schoenmaker denkt van wel. "Je hoeft geen groot hoogteverschil te overbruggen om toch leuk te kunnen rodelen, laten we in ieder geval de maximale hoogte van 63 meter gebruiken. Of wat extra de hoogte met een starttoren, maar ik weet niet of dat kan op de ondergrond van de VAM-berg en of die extra meters het uitdagender maken. Dat moet je onderzoeken."

Schoenmaker denkt aan een moderne rodelbaan met buizen als rails, zoals ze de laatste vijftien jaar veel gebouwd worden in heuvelachtige en bergachtige gebieden in Duitsland en Frankrijk. Het sleetje is een karretje op de rails. Er zijn ook rodelbanen die met een sleetje op wielen in een metalen half-pipe naar beneden razen.

'De VAM berg is nu vooral voor topsport'

De voormalige vuilnisbelt bij Wijster is nu vaak in gebruik voor topsport. Dat moet volgens Schoenmaker uitgebreid worden met breedtesport zoals wandelactiviteiten en een rodelbaan. Dat is uit te breiden met paden waarmee je met stepjes en skelters naar beneden kan, ook naar buitenlands voorbeeld. "Die attracties kunnen dan ook prima door dezelfde exploitant als de rodelbaan gedraaid worden."

Rodelbaan Emmen niet verder verkend