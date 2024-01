Pissende ijsbeer moet op tour door Drenthe

Het beeld van de pissende ijsbeer moet naar Drenthe komen en misschien zelfs wel een tour maken door de provincie. Dat vindt de PvdA in Drenthe. Het kunstwerk van Florentijn Hofman, oud-inwoner van Sleen, is vertrokken uit Amersfoort en volgens RTV Utrecht zoekt Hofman een nieuwe plek voor de metershoge ijsbeer.

Die plek moet Drenthe zijn, volgens PvdA-Statenlid Jan Puper. Hij krijgt steun van VVD'er Annigje Udinga. Zij weet ook meteen een vaste plek voor het veelbesproken kunstwerk: namelijk Wildlands in Emmen.

VVD-gedeputeerde Willemien Meeuwissen gaat kijken naar het idee, maar ze moet zich eerst 'inlezen', want de publiciteit over de pissende ijsbeer is aan haar voorbij gegaan.

Waarschuwing tegen klimaatverandering

Het kunstwerk van Florentijn Hofman stond in Amersfoort op de kade voor Museum Flehite. De ijsbeer uitte al plassend zijn ongenoegen over de klimaatproblemen. Dat leidde tot ophef in die stad. Zo hadden omwonenden last van het geklater van de ijsbeer. Want z'n plasje om de paar minuten was niet zuinig. Eerder een waterval. Daarom kreeg hij in de nacht een pisverbod.

"Dit beeld vertelt in een notendop waar het in onze wereld over gaat. Over ijskappen die smelten, een natuur die lijdt, ijsberen wiens leefomgeving steeds kleiner worden", vertelt de directeur van museum Flehite, Paul Baltus aan RTV Utrecht

Dat de beer om de zoveel tijd begint te plassen, past daar dan ook bij, volgens de museumdirecteur. "Deze ijsbeer heeft ervoor gekozen om zijn ongenoegen even goed te laten zien", vervolgt Baltus. "Daarom plast hij bij ons zo hard in de gracht. Net zo hufterig als wij soms met de natuur omgaan." De ijsbeer hoorde bij de tentoonstelling over 75 jaar Dierenpark Amersfoort in het museum.

IJsbeer omarmd

Hoe langer de beer in Amersfoort stond, hoe meer hij door de inwoners werd omarmd. Het beeld van de ijsbeer is langer blijven staan dan de bedoeling was. Klimaatactivisten hebben het kunstwerk de afgelopen maanden meermaals ingezet om extra aandacht te vragen voor klimaatverandering door de ijsbeer aan te kleden met een koffer en spandoek.

De ijsbeer gaat nu eerst terug naar het atelier van de kunstenaar in Arnhem die nog altijd de eigenaar is. Volgens het museum gaat de kunstenaar zelf op zoek naar een passende plek. Als het aan veel inwoners in Amersfoort ligt, is dat ergens in de stad zelf. Bijvoorbeeld in Dierenpark Amersfoort.

Nog een plasje over doen

Maar PvdA en VVD in Provinciale Staten willen het beeld dus naar Drenthe hebben. Gedeputeerde Willemien Meeuwissen zal er binnenkort vast nog wel haar plasje doen over het idee van haar coalitiegenoten.