Drentse ziekenhuizen zijn klaar voor tweede coronagolf

"Wat is klaar? Het is natuurlijk afhankelijk van hoe groot die golf is en in welk tempo die gaat. Maar ik denk dat we behoorlijk goed klaar zijn", zegt Paul van der Wijk, bestuursvoorzitter van het Wilhelmina Ziekenhuis Assen (WZA).

Vier IC-bedden erbij

"We hebben de protocollen doorgelopen en naar de voorraden materialen gekeken en die zijn goed op orde. We hadden zes bedden op de intensive care en dat worden er per 1 oktober tien. Dat worden individuele kamers met een aparte sluis. Dus we hebben liever niet voor 1 oktober een tweede golf. Daarnaast zijn we bezig met aanvullende opleidingen van personeelsleden zodat die kunnen worden ingezet op de IC's. Want de opleiding tot IC-verpleegkundige duurt 1,5 jaar", aldus Van der Wijk.

Op de top van de eerste coronagolf lagen er 13 mensen op de intensive care in Assen. Het ziekenhuis heeft in totaal bijna 400 IC-dagen gehad. Dat heeft volgens Van der Wijk een zware wissel getrokken op het personeel. Dat roept de vraag op of de medewerkers al klaar zijn voor een tweede golf. "De ene helft is er klaar voor en de andere helft vindt het nog moeilijk", aldus Van der Wijk.

Genoeg personeel

"Ik denk dat we goed voorbereid zijn op wat er op ons af zou kunnen komen", zegt woordvoerder Lars Wormgoor van Treant. "Binnen de regio hebben wij tijdens de eerste golf het grootste aantal covid-19 patiënten opgevangen. Dat hebben we op onze locatie in Emmen gedaan, want die had al een 'vieze' ingang voor rampen. De zorg in Emmen en Stadskanaal is zoveel mogelijk doorgegaan."

Volgens Wormgoor kan de reguliere zorg gewoon doorgaan tot een maximum van acht coronapatiënten op de intensive care. "Bij meer dan acht covid-19 patiënten is er sprake van een crisissituatie."

Treant heeft voldoende personeel om een volgende coronagolf aan te kunnen. Al hebben de medewerkers het zwaar gehad tijdens de eerste golf. "Sommige mensen hebben echt op hun tandvlees gelopen. Er zijn situaties geweest waarbij mensen er doorheen zaten. Er is ruimte en tijd geweest om daar aandacht aan te geven", aldus Wormgoor. Voor zover hij weet is het ziekteverzuim momenteel niet hoger dan normaal.

Medewerkers getraind

Bij Isala is het opschalen van de capaciteit in volle gang. "We zijn continu bezig met de voorbereidingen. Bestaand personeel krijgt training zodat er zoveel mogelijk handen aan het bed zijn", zegt woordvoerder Louise Kerkdijk van Isala. Volgens Kerkdijk zijn er geen personeelsproblemen. Een deel van het personeel is nog op vakantie om bij te tanken.

Coronapatiënten werden alleen bij de Isala locatie in Zwolle opgevangen. Slechts een enkeling lag bij het Diaconessenhuis Meppel. De drukste dag voor het ziekenhuis in Zwolle was zondag 29 maart, toen er 118 covid-19 patiënten waren, waarvan 24 op de intensive care.

Nog geen alarmfase

Het Acute Zorgnetwerk Noord-Nederland, die de beschikbaarheid, bereikbaarheid en continuïteit van de acute zorg coördineert, zit nu nog in de 'waakvlamfase'. Momenteel komt het bestuurlijk kernteam Regionaal Overleg Acute Zorg (ROAZ) maandelijks bij elkaar, terwijl dat tijdens de eerste coronagolf drie keer per week was. "We volgen dagelijks de beddencapaciteit, het aantal ziekenhuisopnames en het aantal besmettingen. Mocht het aantal besmettingen toenemen, dan bespreken we hoe we opschalen", zegt manager Astrid Koek.

In totaal zijn er in Drenthe tussen 26 maart en 25 juni 1.420 covid-19 patiënten opgenomen geweest op een niet-IC bed en 470 op een IC-bed. Een deel van de coronapatiënten kwam van buiten het Noorden. Op 28 maart lagen de meeste niet-Noordelingen op een niet-IC bed: 90. En op 5 april werd het hoogste aantal patiënten bereikt dat van buiten de regio op een IC-bed in het Noorden lag, namelijk 70.

Landelijk wordt gewerkt aan een structurele uitbreiding van het aantal IC-bedden van 1.150 naar 1.350 met een mogelijkheid tot opschaling naar 1.700. Daarnaast komen er ook nog 1.300 niet-IC bedden bij. Een deel van die bedden moet per 1 oktober beschikbaar zijn en de rest per 1 januari. In de drie Noordelijke provincies moeten er in totaal 69 IC-bedden bijkomen.