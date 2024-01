Acht maanden cel geëist voor ernstig huiselijk geweld in Emmen

Een 29-jarige man uit Emmen moet volgens het Openbaar Ministerie (OM) voor meerdere mishandelingen van zijn toenmalige partner in Emmen een celstraf van acht maanden uitzitten. Het huislijk geweld gebeurde van december 2022 tot september 2023.

De officier van justitie eiste ook een locatie- en contactverbod met het slachtoffer.

Bezitterig en jaloers

De 27-jarige vrouw deed in september aangifte. De man was het jaar daarvoor bij haar en haar dochtertje ingetrokken. Volgens het OM werd de vrouw sindsdien voortdurend door de man gecontroleerd. Hij was bezitterig en jaloers. De vrouw werd in verschillende periodes mishandeld.

De vrouw gaf aan dat zij onder meer werd vastgebonden aan haar handen en voeten, over grindtegels werd gesleept en op de grond was gegooid. Er is letselrapportage waaruit blijkt haar aangifte overeenkomt met het letsel. De man ontkent. De verwondingen zijn ontstaan door ruige seks, zei de man. Dat kwam op de officier van justitie ongeloofwaardig over.

Verbaal geweld

Volgens de verdachte wordt het leven van zijn toenmalige partner beheerst door haar ouders. Zij hebben haar ertoe gezet om aangifte te doen, zegt hij. "Ze vormen een complot tegen mij", zei de man. Uit het buurtonderzoek kwam naar voren dat buurtbewoners meerdere keren schrokken van het verbaal geweld van de verdachte in de woning van de vrouw. "Het leek erop dat alles kort en klein werd geslagen", verklaarden zij.

Buren hoorden hoe de vrouw in de tuin tegen de grond werd gegooid en huilde. "Kutwijf, in de benen", zou de man daarbij hebben geroepen. De buren zeiden weleens letsel bij de vrouw te hebben gezien. De verdachte stond ook terecht voor het bedreigen van de vader van het dochtertje. Hij maakte schietbewegingen en riep: "Ik schoot nog naar jou, pam pam uit het raam. Een kogel naar jou, man".

Mentale spagaat

Die dreigementen zijn opgenomen. Hij kon niet anders dan dat te bekennen: "Het is toch opgenomen, nou dan", zei de man tegen de rechter. Volgens de officier van justitie is de aangeefster bang voor de verdachte, anderzijds heeft ze nog steeds gevoelens voor hem. "Ze zit in een mentale spagaat. Ze wil niets liever dat het weer goed komt", zei de aanklager hierover.

Dat verklaart volgens hem dat de vrouw de advocaat van de verdachte een e-mail stuurde waarin ze haar verklaringen introk en hem in de gevangenis bezocht. "De mails waren op verzoek van de verdachte om uit de gevangenis te komen", zei de officier van justitie. De verdachte wilde niet door een psycholoog worden onderzocht. "Hij lijkt te kampen met stoornissen", zei de aanklager. Maar dat kon niet worden vastgesteld.

Op de wachtlijst

De man liep nog in de proeftijd van een voorwaardelijke celstraf van 90 dagen. Hij kreeg eind december 2022 voor poging tot zware mishandeling in Emmen een celstraf van 205 dagen, waarvan 90 dagen voorwaardelijk opgelegd. Hij sloeg twee mannen botbreuken in het gezicht. De verdachte staat nog op de wachtlijst om een behandeling te volgen. Om die reden vroeg de officier van justitie hem niet de 90 dagen ook uit te laten zitten, maar de proeftijd te verlengen.

Volgens de advocaat van de verdachte werpen de berichten van de aangeefster een heel ander licht op de zaak. De vrouw heeft telkens wat anders verteld en daarom kan haar verklaring niet als bewijs worden meegenomen, zei ze. Ze pleitte voor vrijspraak voor de mishandeling en de man alleen te veroordelen voor de bedreiging. De strafeis is in haar ogen veel te hoog.