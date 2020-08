50PLUS in Assen bezorgd over nazomerkermis: 'Doe toch effe kalm an'

50PLUS in Assen vindt een nazomerkermis in de stad met corona een groot risico (Rechten: RTV Drenthe/Kim Stellingwerf)

50PLUS in Assen snapt niet dat er begin september een nazomerkermis in de stad wordt gehouden. Met de huidige coronacrisis en de toename van besmettingen, vindt de partij zo'n evenement een veel te groot risico. Ze eist met schriftelijke vragen opheldering van het college van B en W.

Na het cancelen van de TT en het TT Festival eind juni, het Preuvenement eind augustus en andere grote evenementen waar de anderhalve meter afstand moeilijk te garanderen is, snapt 50PLUS niet dat er straks wel een zomerkermis in Assen komt. De kermis staat gepland van vrijdag 4 tot en met zondag 13 september, en komt te staan op het Veemarktplein, waar ook de TT kermis altijd te vinden is.

Besmettingsgevaar

"Wij snappen best het belang van kermisexploitanten die ook graag weer aan het werk willen. Maar volgens ons is de anderhalve meter op zo'n kermis niet te garanderen. En om een citaat van de Rotterdammer Jan Hoek te gebruiken, zouden ook wij willen zeggen: 'Doe nou toch es effe kalm an", stelt fractievoorzitter Clemens Otto.

50PLUS wil weten wat de reden is dat de gemeente Assen een nazomerkermis goedkeurt, hoe het college denkt over de anderhalve meter, en wat het gevaar is van coronabesmettingen doordat vooral de jeugd van de kermis gebruik maakt. "En moeten ouderen zich straks extra zorgen maken, wanneer hun kinderen en kleinkinderen de nazomerkermis hebben bezocht?", vraagt 50PLUS zich af.

Nog geen vergunning

De partij van Otto loopt met haar vragen wel enigszins voor de troepen uit. Er is namelijk nog geen vergunning voor het evenement verleend door het college van B en W. Dus het is allerminst zeker of de kermis ook door mag gaan.

De gemeente is bijvoorbeeld nog in overleg met de organisatoren over alle maatregelen, zodat de nazomerkermis ook echt coronaproof kan worden gehouden. Ook is er nog overleg met de GGD en de Veiligheidsregio, aldus een woordvoerder.

De nazomerkermis is een evenement uit de koker van organisatiebureau Voor Altijd Events, van het Asser duo Sander ten Bosch en Tamara Boor. Beide zijn ook al jaren betrokken bij de organisatie van het TT Festival. Volgens het duo zijn begin september zijn nog veel toeristen in Drenthe te vinden, en ze willen die ook wat bieden door een bijzondere activiteit in Assen.

Een scala aan maatregelen

Volgens Sander ten Bosch is er dagelijks contact met de vergunningverlener, en hoopt hij erop dat de nazomerkermis toch echt door kan gaan. "We nemen allemaal extra maatregelen om coronaproof te zijn. We tellen de mensen die het kermisterrein betreden, want er mogen maximaal duizend op het terrein. Er komen extra toiletten, speciale voorzieningen bij alle attracties, jongeren onder de 18 krijgen een polsbandje, er zijn gastdames en gastheren, er is extra beveiliging en een speciale corona-coördinator. Kortom, we doen er alles aan om alles zo veilig mogelijk te laten verlopen."

Volgens een woordvoerder van de gemeente Assen komt er volgende week meer duidelijkheid over de vergunning voor de nazomerkermis.

