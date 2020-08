Wat is er dit weekend te doen in Drenthe?

Vergeleken met vorig weekend en de rest van de week, wordt het dit weekend ietsje aangenamer qua temperatuur. Oké, het wordt het nog steeds zo'n 26 tot 28 graden, maar dat is al beter te doen dan de 30+ graden die we deze week hadden. Een mooi moment dus om erop uit te gaan dit weekend. Hieronder vind je een aantal tips!

Online Fortnite-toernooi

Jongeren in Drenthe kunnen vrijdagavond meedoen aan een online Fortnite-toernooi. Fortnite is een populaire game onder jongeren. In het spel worden spelers op een eiland gedropt. Daar moeten ze allerlei spullen en wapens verzamelen om tegenstanders te kunnen verslaan. Wie als laatste overblijft, wint. Het toernooi in Drenthe is bedoeld voor jongeren van 12 tot en met 16 jaar. Er kunnen maximaal honderd mensen meedoen via de telefoon, iPad, PlayStation of xBox. Deelnemers kunnen zich nog opgeven via rubendrost@welzijndewolden. Je moet er snel bij zijn, want het toernooi begint vanavond om 18.30 uur.

Café De Amer

Het nieuwe muziekseizoen bij cultureel café De Amer in Amen staat voor de deur. En daarom beginnen zaterdag de traditionele inschrijfweken weer. Bezoekers kunnen zich tot en met 30 augustus inschrijven voor concerten. "Door de 1,5-meterregel is het onzeker wanneer de concerten binnen plaats kunnen vinden." De Amer laat de data daarom open. "Zo kunnen we meebewegen met de ontwikkelingen en het juiste moment kiezen voor ieder concert. Dát de artiesten komen, is wel zeker. Je kunt je dus gewoon inschrijven." Na 30 augustus worden alle inschrijvingen verwerkt. Als er te veel animo voor een concert is, wordt er geloot. Check hier de openingstijden van De Amer.

Zomerfestijn in Coevorden

Jongeren kunnen zaterdagmiddag en -avond terecht in Coevorden voor het Coevorder Zomerfestijn. Het feest komt voort uit een peiling die de provincie Drenthe deed onder jongeren, om te kijken waar zij behoefte aan hebben deze coronazomer. Zaterdagmiddag tussen 13.00 en 16.00 is er een programma voor kinderen in de leeftijd van 7 tot en met 15 jaar. Voor hen staan er onder meer een stormbaan en een buikschuifbaan. 's Avonds tussen 19.00 en 21.30 uur is er een openluchtbioscoop voor jongeren van 12 tot en met 18 jaar. Alle activiteiten zijn gratis en worden gehouden in het Van Heutzpark.

'Tafel in de tuin' in Meppel

Liefhebbers van tweedehands spulletjes kunnen zaterdag tussen 10.00 en 15.00 uur hun hart ophalen in Meppel. "Noem het een kofferbakverkoop, een rommelmarkt of een yardsale. Wij noemen het Tafel in de Tuin. Bij alle deelnemers in Meppel kan je een kijkje nemen of daar net jouw schat ligt, maar wat de ander niet meer nodig heeft." Je kunt op maar liefst 147 plekken terecht. Maar denk erom: houd je aan de coronaregels! Een overzicht van alle plekken vind je hier.

Menwedstrijden in Exloo

In Exloo worden tot en met zondag menwedstrijden gehouden. Dat gebeurt op het terrein van het Hippisch Centrum. Daar worden zogeheten tweesterrenwedstrijden gehouden met paarden en pony's. Zaterdag is er de marathon met zes hindernissen, zondag zijn de vaardigheidswedstrijden.

Zomerfeesten Peize

Wie nog feest wil vieren in Peize moet er snel bij zijn. Zaterdag kun je nog ponyrijden en meedoen aan kuipsteken. Zondag is de laatste dag van het grote feest. Die dag zijn er nog verschillende feesten, zoals een goochelshow voor kinderen (om 14.00 uur). Ook kunnen kinderen vanaf 13 jaar om 16.00 uur meedoen aan ringsteken op hobbelfietsen.