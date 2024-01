Provincie Drenthe blij met uitspraak over paintballen op wolf

De provincie Gelderland mag in Het Nationale Park De Hoge Veluwe wolven met niet-schuw gedrag laten schrikken met een paintballgeweer. Dat heeft de rechter in Utrecht besloten.

Een wolvendeskundige heeft volgens de rechtbank vastgesteld dat een of meer wolven in het park afwijkend gedrag vertonen, en dat kan een serieus gevaar vormen voor de openbare veiligheid. Volgens de rechter weegt dat zwaarder dan het belang van het voorkomen van verstoring van de wolf, wat wettelijk verboden is.

'Blij met uitspraak'

Dit is goed nieuws voor Drenthe, volgens gedeputeerde Egbert van Dijk (BBB). "De kans dat mens en wolf vaker met elkaar in contact komen, is groot. Ook de kans dat we in moeten grijpen bij onwenselijke situaties, neemt toe. We zijn dan ook blij met de uitspraak van de rechtbank omdat het inzicht geeft in hoe we kunnen en mogen handelen wanneer ingrijpen noodzakelijk is."

De rechter heeft nu een eindoordeel uitgesproken in de zaak tussen dierenrechtenorganisatie De Faunabescherming en de provincie Gelderland. Eerder verbood de rechter de provincie om met een paintballgeweer op een wolf op De Hoge Veluwe te schieten, omdat er volgens de rechtbank sprake was van een onzorgvuldig en onvoldoende gemotiveerd besluit.

Nu de provincie Gelderland die tekortkomingen heeft hersteld, mag de provincie beginnen met een paintball op de wolf te schieten, oordeelt de rechtbank.

Eerder ingrijpen

Het is onduidelijk in hoeverre deze uitspraak ook voor andere gebieden in Nederland geldt. Het beschieten van wolven met verf is niet eerder als optie besproken in het Drents parlement.