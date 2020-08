Sporthallen na maandenlange coronastilte maandag weer open

Uit een rondgang langs de gemeente blijkt dat alle sporthallen klaar zijn voor de heropening, maar uiteraard gelden overal wel voorwaarden. Alle gemeenten volgen de richtlijnen van het RIVM, de sportbonden en sportkoepel NOC*NSF.

Protocol

Sportkoepel NOC*NSF heeft een protocol geschreven om sporthallen te helpen bij de heropening. Hierin staan regels over de hygiëne, maar ook dat er een goed ventilatiesysteem moet zijn in een hal.

De sporters moeten in de accommodaties onder meer zoveel mogelijk anderhalve meter afstand houden. Dat geldt vooral voor de momenten voor en na de training of wedstrijd. Tijdens het sporten mag die maatregel losgelaten worden.

Verder zijn beheerders van de sporthallen aan de slag gegaan met looproutes en gemeenten zorgen voor desinfectie en schoonmaakmiddelen. Wel geven de meeste gemeenten aan dat verenigingen zelf verantwoordelijk zijn voor het schoonmaken van de gebruikte sportmaterialen. Ook wordt in veel sporthallen de sporters gevraagd om iets te eerder te vertrekken zodat zij niet tegelijk in de sporthal zijn met de gebruikers die na hen komen trainen.

Tekst gaat verder onder video

Wel of niet douchen?

Naast de algemene maatregelen verschillen gemeenten in Drenthe wel deels in hun aanpak. Zo kan er bijvoorbeeld in de sportaccommodaties in de gemeenten De Wolden en Hoogeveen wel gedoucht worden. De gemeente Meppel staat dit niet toe, zo blijkt uit de opgestelde protocollen. Verder geven onder meer de gemeente Noordenveld en Borger-Odoorn aan dat het aantal toeschouwers in de hallen beperkt moet worden.

Ventilatie

De ventilatie in de sporthallen is een punt dat verschillende gemeenten aankaarten. Zo geven Borger-Odoorn en Assen aan dat de ventilatie in alle accommodaties in orde is. Ook Midden-Drenthe heeft bij alle binnensportaccommodaties de ventilatie nagekeken. De gemeente laat weten: "Doel is om zoveel mogelijk te ventileren met buitenlucht. Mechanische ventilatie-systemen staan in de hoogste stand en bij accommodaties met natuurlijke ventilatie staan en blijven de ramen open."

Ook in de gemeente De Wolden zijn de ventilatie-systemen gecontroleerd. Daaruit bleek dat de ventilatiecirculatie bij de Dr. Wessels Boerhal in Zuidwolde onvoldoende is. Daarom geldt daar een extra beperking. "Er mogen hier maximaal 45 personen tegelijk sporten", meldt een woordvoerder van de gemeente.

Corona-coördinator

In het protocol van NOC*NSF staat ook dat elke vereniging een eigen corona-coördinator moet aanstellen. Deze moet toezien dat de regels worden nageleefd, ook is hij of zij het aanspreekpunt binnen de vereniging over corona-zaken.

Voor de gemeenten, beheerders en sporters zal het een kwestie van uitproberen zijn om te zien of de maatregelen haalbaar zijn en werken. De gemeente Tynaarlo laat weten dat BOA's en sporthalbeheerders toezien op naleving van de regels.

De woordvoerder van gemeente Aa en Hunze zegt ook dat het in het begin voor iedereen wennen zal zijn en de gemeente blijft daarom met de gebruikers in gesprek hierover. De gemeente Emmen houdt ondertussen rekening met eventuele veranderingen: "Uiteraard volgen wij nauwlettend de landelijke én provinciale berichtgeving. Nieuwe maatregelen of bevindingen in de verspreiding van het virus kunnen leiden tot aanpassingen in het gebruik van de sporthallen."

Borger-Odoorn als voorloper

In de gemeente Borger-Odoorn werd besloten om de sporters al wat eerder de mogelijkheid te geven om weer aan de slag te gaan. "Juist omdat ze zo'n lange tijd geen gebruik hebben kunnen maken van de accommodaties zijn bij ons de sporthallen vanaf 3 augustus weer open", zegt Githa Klunder, zij is beleidsadviseur sport bij de gemeente Borger-Odoorn.

De eerste weken waren vanwege de zomervakantie rustig, maar volgens Klunder was het al een mooi gezicht om sommige verenigingen weer bezig te zien.