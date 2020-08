Verdachte moord in Nietap pleegt zelfmoord in gevangenis

De verdachte zat vast in de gevangenis in Almelo (Rechten: RTV Oost)

Eén van de twee mannen die verdacht worden van de moord op een 62-jarige man uit Nietap in april dit jaar is overleden. Het gaat om de 39-jarige buurman van het slachtoffer. Hij heeft zichzelf afgelopen nacht in gevangenis De Karelskamp in Almelo van het leven beroofd.

Dat bevestigt advocaat Cees Eenhoorn, die de verdachte uit Nietap bijstond, na berichtgeving van Dagblad van het Noorden. Zijn cliënt werd op 9 april samen met een 47-jarige man uit Groningen opgepakt, nadat de politie de 62-jarige inwoner van Nietap zwaargewond in zijn woning had gevonden.

Een paar dagen later overleed het slachtoffer aan zijn verwondingen. Het Openbaar Ministerie gaat uit van moord, dan wel zware mishandeling met de dood tot gevolg.

'Nachtmerrie'

Advocaat Eenhoorn werd vanochtend gebeld door de directeur van de gevangenis in Almelo. Hij noemt de dood van zijn cliënt erg triest. "Mijn cliënt had het psychisch erg zwaar in de gevangenis. Dat was nieuw voor hem. Hij was in zijn hele leven nog nooit met justitie in aanraking geweest. Van het ene op het andere moment belandde hij in een nachtmerrie", aldus de Groninger advocaat.

De 39-jarige Nietapper had volgens Eenhoorn een dag eerder te horen gekregen dat hij zou worden overgeplaatst naar een andere gevangenis en was daar op dat moment juist opgelucht over. Wat er precies is gebeurd, wordt nog onderzocht.

Ruzie om jointje

De verdachte zorgde volgens Eenhoorn in de periode voor hij werd aanhouden voor zijn 62-jarige buurman, die gezondheidsproblemen had. Zo bracht hij hem vaak eten. In de vroege ochtend van 9 april zouden de mannen ruzie hebben gekregen. Daar was ook de 47-jarige Groninger bij betrokken. "De aanleiding was heel klein. Het slachtoffer zou een jointje hebben afgepakt", aldus de advocaat.

Volgens het Openbaar Ministerie hebben beide verdachten hem daarna extreem toegetakeld. Het slachtoffer is onder meer met een voorwerp tegen zijn hoofd geslagen, geschopt en er zou een voorwerp op zijn buik zijn gezet, terwijl één van de verdachten daarop is gaan is gaan zitten. Volgens Eenhoorn had zijn cliënt een kleinere rol bij het geweld dan de medeverdachte.

Rechtszaak

Op 21 juli vond de eerste openbare zitting in de moordzaak plaats bij de rechtbank in Assen. Daarbij waren alleen de advocaten van de verdachten aanwezig. Toen werd bekend dat beide mannen nog psychiatrisch onderzocht werden en dat de moordzaak op 5 november inhoudelijk behandeld wordt.

De directeur van P.I. De Karelskamp wil niet reageren. Hij verwijst naar het ministerie van Justitie en Veiligheid. Dat komt naar verwachting dit weekend met een reactie.