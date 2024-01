Emmenaar bezat vat met liters amfetamine-olie, blijft voorlopig vast

Een 30-jarige man uit Emmen zit sinds half oktober vast voor het bezitten van 25 liter amfetamine-olie. Van deze olie kan pasta worden gemaakt voor de productie van amfetamine (ook wel speed), voor een straatwaarde van 42.000 euro.

De vat met amfetamine-olie werd op 12 oktober in Nieuw-Dordrecht gevonden.

Hennepbende

De Emmenaar zat bij zijn aanhouding nog in een proeftijd van een eerdere veroordelingen; in december werd hij veroordeeld tot een celstraf van 164 dagen (gelijk aan het voorarrest) voor zijn betrokkenheid in een hennepkwekerij in Drachten. Ook zijn zwager werd gearresteerd, maar is inmiddels weer vrij.

De man was onderdeel van een hennepbende die verantwoordelijk was voor meer hennepkwekerijen in Drenthe, Friesland en Duitsland. De bende werd in februari 2022 opgerold. De rechtbank in Groningen legde celstraffen tot ruim vijf jaar op. De bende kwam bovendrijven na anonieme meldingen over een growshop in Emmen.

Voetbaltrainer

Het wachten in deze amfetamine-zaak was nog op rapporten van het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) naar de samenstelling van de olie. Ook worden de telefoons van beide verdachten nog uitgelezen. De eerste bevindingen zijn zorgelijk, zei de officier van justitie. Zo werd gecommuniceerd over het leveren van grondstoffen voor drugsproductie.

De zaak werd vandaag niet inhoudelijk behandeld, maar de rechter besloot wel het voorarrest van de man met drie maanden te verlengen. De Emmenaar zei naar huis te willen, terug naar zijn gezin. Door zijn afwezigheid staat z'n bedrijf op het punt om te vallen en de trainingen van een amateurvoetbalclub raken in het slop, nu hij niet meer als trainer actief is.