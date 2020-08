Titanic-verzamelaar heeft een echt stukje Titanic

Vondeling heeft in zijn woning een grote vitrinekast met allerlei spullen over de Titanic zoals oude ansichtkaarten, enveloppen en menukaarten. Ook staan overal in het huis miniatuurmodellen. Originele stukken van zusterschepen Olympic en Britannic had hij al in bezit, van de Titanic nog niet.

Roestfragmentje

Maar daar is verandering in gekomen, vertelt Vondeling. "Bij het conserveren van grote wrakstukken zijn roestfragmentjes losgelaten, daarvan heb ik één kunnen krijgen." Het roestfragmentje heeft Vondeling op de kop kunnen tikken via een veiling van leverancier White Star Memories. "Ze waren eerst redelijk aan de prijs en op een gegeven moment waren er alleen nog stukken over met een gedeukte doos, die ging voor de helft van de prijs weg, ongeveer 50 euro."

Het roestfragmentje is een 'topstuk' voor zijn collectie, zegt Vondeling. "Iets van de echte Titanic in de verzameling, daar ben ik natuurlijk erg blij mee." Deze aankoop betekent overigens niet dat de Hoogevener zijn verzameling compleet heeft. "Er is altijd wel iets wat je niet hebt. Er zit geen einde aan."

