Voorleesontbijt in De Nieuwe Kolk: 'Joep stinkt'

Om 8.55 uur is het een groot gekakel in De Nieuwe Kolk in Assen. Om 9.05 uur is het, op een paar stemmen na, stil. Vijfhonderd kleuters luisteren aandacht naar militairen, politieagenten en ambulancemedewerkers die voorlezen uit het prentenboek Help! Een verrassing van Miriam Bos.

Met het voorleesontbijt in De Nieuwe Kolk worden de Nationale Voorleesdagen afgetrapt. Het doel? Kinderen meer laten lezen.

Laaggeletterdheid voorkomen

Een van de voorlezers is militair Leen Meier. "Dit is een heel groot dier en hij heet Joep", vertelt Meier enthousiast. "Hij stinkt", roept een kleuter. "Is dat zo?", vraagt Meier verbaasd. "Ik probeer zo aandachtig mogelijk te lezen en op hun niveau het verhaal te vertellen. Je ziet natuurlijk altijd kindjes die een beetje zijn afgeleid. Dat hoort bij de leeftijd en dat maakt het ook leuk."

Zelf lezen en voorgelezen worden is volgens Marloes van den Berg, organisator Voorleespicknick De Nieuwe Kolk, erg belangrijk. "Het is goed voor de taalvaardigheid van kinderen en om laaggeletterdheid te voorkomen. Op die manier krijgen kinderen een goede basis mee om in deze maatschappij te kunnen functioneren."

Hoe maak je van het lezen een feestje? "Beleef zelf veel plezier aan het voorlezen. Maak het gezellig en maak er een dagelijkse routine van", zegt Van den Berg. En voorlezen hoeft echt niet alleen maar voor het slapen. "Maar het kan ook tijdens het ontbijt of tijdens het tandenpoetsen."