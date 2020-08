Sporthalbeheerder Smilde: 'Ik heb de mensen zo gemist'

Maar geen koning die iets komt openen. Nee, de hal moet volgens de enthousiaste Radix gewoon spic en span zijn voor het nieuwe seizoen dat maandag begint.

Stilte

Maandenland was het stil in de hal. Doodstil. Door de coronacrisis moesten ook sporthallen plotsklaps de deuren sluiten en dat viel Radix, die al veertig jaar rondloopt in de hal, toch wel rauw op z'n dak: "Heel vreemd was het. De eerste weken denk je nog: 'We zien het wel'. Maar dan na drie, vier, vijf maanden krijg je er toch wel een ander gevoel bij."

"Ik heb die mensen hier gewoon enorm gemist. Je hebt hier volleybal, handbal en badminton. Elke dag en avond had je wel een praatje. Ja, dat heb ik echt gemist", aldus Radix. Hij kan dan ook niet wachten tot de boel weer open is.

(Tekst gaat verder onder video)

Heropening

Alle sporthallen in Drenthe openen vanaf maandag weer de deuren. Iedereen moet zich aan een speciaal coronaprotocol houden, opgesteld door sportkoepel NOC*NSF. Daarin staan onder andere hygiëneregels, dat sporthallen verplichtte looproutes moeten hebben en dat er goede ventilatie in de hal moet zijn. Een speciaal per vereniging aangestelde coronacoördinator moet erop toezien dat de regels worden nageleefd.

Per gemeente kunnen sommige regels strenger zijn, zo mag er bijvoorbeeld in Meppel niet gedoucht worden, terwijl dat in Borger-Odoorn wel het geval is. Gemeenten ondersteunen de hallen met desinfectiemiddelen en stickers om de looproutes aan te geven.

"De gemeente Midden-Drenthe heeft alles goed op orde", erkent Radix. "We moeten alle geleverde spullen nog wel een plaatsje geven, maar aan de gemeente zal het niet liggen dat hier mis gaat."

Angst

Radix is vooral blij dat de sporters weer aan de bak kunnen, al is er toch ook nog wel wat onzekerheid bij de sporthalbeheerder: "Ja, ik heb toch ook nog wel een beetje angst natuurlijk. Als je ziet wat nu overal gebeurt. Mensen komen terug uit verschillende landen, wie weet wat ze allemaal mee terugnemen."

"Maar als iedereen zich aan de regels houdt, dan moet het toch goed komen", vertelt hij positief verder. "Maar we moeten wel echt oppassen."

Sportcafé

Nadat Radix de hal heeft geboend, poetst hij verder in het naastgelegen café dat hij al veertig jaar bestiert. Hij begint over vroeger, de tijd voor corona toen alles toch een beetje anders was. "Ja het wordt wel even wennen hier. Daar mag iemand zitten, dan anderhalf meter verderop weer", wijst hij naar de barkrukken die uit elkaar staan.

"Nee, zoals vroeger zal het hier voorlopig nog niet zijn. Maar het is zoals het is. We gaan er gewoon het beste van maken", sluit hij af.