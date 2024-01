Ondernemers Coevorden: 'Kom in actie tegen winkeldiefstal'

Het is volgens centrummanager Edwin Boomstra niet alleen zo dat er vaker 'proletarisch gewinkeld' wordt in de Ganzenstad. "Wat we vooral ook merken is dat dieven steeds meer bravoure hebben. Ze durven gemakkelijker in actie te komen, soms ook in het zicht. Ze zijn brutaler. Ze weten ook precies wanneer en waar ze het beste in actie kunnen komen. Diefstal is écht een issue hier."