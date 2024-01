Man met doorgeladen pistool die treinverkeer stillegde moet maanden de cel in

De 25-jarige man die eerder deze maand met een doorgeladen pistool in de trein naar Zwolle zat, is veroordeeld tot vier maanden celstraf waarvan de helft voorwaardelijk, meldt RTV Oost. De actie van de man veroorzaakte paniek in de trein en ontregelde het hele treinverkeer rondom Zwolle, zo ook naar het Noorden.

Lennart V. uit het Friese Dongeradeel zat donderdag 11 januari in de trein van Groningen naar Zwolle, toen een medereiziger zag dat de man kogels in het magazijn van zijn wapen deed. Daarop werd groot alarm geslagen. Een arrestatieteam haalde de man op station Zwolle uit de trein.

Honderden reizigers gestrand

Ruim twee weken na het incident stond V. vandaag voor de politierechter in Zwolle. Hij is vervolgd via het zogenoemde snelrecht. Op zitting bleek dat de man een gaspistool droeg, dat was doorgeladen. Ook had hij bijna 70 patronen bij zich.