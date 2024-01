Homoasielzoeker azc Hoogeveen in hongerstaking wegens wachttijden IND

Tyrese en Sherwin zijn een homoseksueel koppel dat twee jaar geleden vluchtte uit Trinidad en Tobago. Tyrese ging een week geleden in hongerstaking omdat hij de wanhoop nabij is, omdat er na twee jaar wachttijd nog steeds geen besluit is over zijn asielaanvraag.

"Twee keer heb ik een poging tot zelfdoding gedaan en ik heb veel suïcidale gedachten. Dat is wat er toe heeft geleid dat ik in hongerstaking ben gegaan. Als mijn stem niet wordt gehoord en ik hier dood aan ga, dan is dat maar zo", zegt Tyrese, die verzwakt oogt. Zijn vriend doet niet mee met de hongerstaking omdat zijn gezondheidssituatie te slecht is.

Langdurige onzekerheid

Volgens Sandro Kortekaas van de belangengroep LGBT Asylum Support zijn er het afgelopen jaar al vijf suïcides geweest onder de groep van 900 lhbtiqa+'ers die hij bijstaat. "Het is de meest kwetsbare groep in azc's, die sowieso al veel te maken hebben met discriminatie. En daar komt deze onzekerheid nog eens overheen."

Kortekaas heeft vandaag een brandbrief gestuurd over de gevolgen van de lange tijden voor deze groep naar staatssecretaris Eric van de Burg van Justitie en Veiligheid. Maar of dat helpt? "Ik weet in ieder geval dat mijn brieven gelezen worden en voor Sherwin en Tyrese hoop ik dat er een zitting gepland gaat worden en een eerlijk proces."