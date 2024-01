Daling restafval gemeente Emmen stokt in 2023

De in 2022 ingezette daling van het opgehaalde restafval in Emmen heeft vorig jaar niet doorgezet. In het jaar dat het nieuwe afvalsysteem diftar werd ingevoerd, leverde dat meteen een afname van 177 kilo naar 120 kilo per persoon op. In 2023 is dat iets gestegen: naar 125 kilo per inwoner.

Emmen hoopt dat de daling weer intreedt. Over dit of komend jaar moet het gemiddelde op 100 kilo liggen.

Volgens een woordvoerder valt de daling in 2022 te wijten aan twee zaken: "In de laatste week van 2021 was er een extra ophaalronde, waardoor er in januari 2022 weinig restafval is opgehaald." En dat pakte ook meteen goed uit voor wat er in totaal werd opgehaald in dat jaar. Want die vliegende start was er niet voor 2023.

Foute bak

Voor de rest ging het scheiden van afval niet helemaal goed. Veel zakken belanden nog in de pmd-bak (voor plastic, metaal en drankkartons), terwijl het bij het restafval hoort. De gemeente heeft daar extra op gecontroleerd, met als gevolg dat dit ook meer restafval oplevert.