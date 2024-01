Stip op de horizon Oosterduinen is er, maar concreet moet het nog worden

Noordenveld mag door met het maken van plannen om vaste bewoning in de bossen van Norg mogelijk te maken. Het 'streefbeeld' van de Oosterduinen laat volgens de gemeenteraad nog genoeg ruimte om dit met zo veel mogelijk draagvlak in te vullen.

Een ramvolle publieke tribune zag hoe de Noordenveldse gemeenteraad hardop twijfelde aan wat ze nou aan moest met het voorliggende streefbeeld. Het document kan als een 'stip op de horizon' worden gezien als het gaat om de transformatie van het woonbeleid in het bos, maar het echte transformatieplan moet nog komen.

Niet uitvoerbaar

Ondertussen is de verdeeldheid in het bos groot. Johan van de Garde, voorzitter van de vereniging van huiseigenaren, denkt dat het voorliggende beeld goed is. "Er is wat ons betreft geen weg terug", stelt hij. Daarmee verdedigt hij het voorstel om tot individuele bestemmingsplanwijzigingen te komen voor iedere wooneigenaar.

Maar dat is niet wat onder meer Tjakko Jansen wil. De bosbewoner noemt het streefbeeld 'niet uitvoerbaar' en pleit voor een dubbelfunctie. Daarmee zouden eigenaren zowel mogen wonen als recreëren op hun perceel. Inspreker Radjani Edel zegt dat het streefbeeld, waaraan toch al ruim vijf jaar gewerkt wordt, maar door een kleine club gesteund wordt. "We voelen ons niet betrokken."

Tien punten

Juist die geluiden zorgen ervoor dat veel raadsfracties pleiten voor meer betrokkenheid met alle bewoners. Dat moet een uitgangspunt zijn om uiteindelijk tot het echte plan te komen. Al houdt Bertus Jan Epema (GroenLinks/PvdA) een duidelijk slag om de arm: "Het zal niet lukken iedereen tevreden te stellen."

Armein Sikkenga (Gemeentebelangen) wil een breedgedragen transformatieplan en stelde voor om een stuurgroep in te stellen. "Een groep met bewoners vanuit alle stromingen. Dus huurders, verhuurders, recreanten en bewoners."

Dat kon nog wel eens lastig worden, want veel bewoners zeggen teleurgesteld afgehaakt te zijn tijdens dit lange proces. Albert Nieuwenhuis (Lijst Groen Noordenveld) wil iedere doelgroep met belangrijke punten laten komen. "Zet nou eens per doelgroep tien punten op papier, dan kun je daarmee aan de slag."

In gesprek

Wethouder Robert Meijer (VVD) geeft aan met alle bewoners en stromingen in gesprek te willen blijven, maar temperde ook verwachtingen. "Het is niet zo dat als je met alle mensen in een hok gaat zitten, je ook met een brede oplossing komt. Maar we zijn en blijven in gesprek."